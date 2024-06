Lunedì 3 Giugno 2024, 05:30

IL FOCUS

Sarebbe troppo semplice ridurre la sicurezza stradale alla cura delle sole buche o alla sistemazione dei marciapiedi. Un mix di fattori incide sugli incidenti: distrarsi alla guida (o essere sotto l’effetto di alcol e di droghe), per esempio, ne sono tra le prime cause. Ma non bastano mai gli interventi che si possono fare sulle infrastrutture e che possono migliorare la vita di automobilisti, motociclisti e pedoni. Basti pensare che la Capitale ha un record: è la città italiana che nel 2023 ha incassato 172 milioni di euro grazie alle multe stradali, 39,5 milioni in più rispetto al 2023. E di questa somma una buona parte deve andare - per legge - proprio sulle politiche della sicurezza: quasi 70 milioni sono stati destinati alla messa a norma, alla manutenzione, all’ammodernamento, alla segnaletica, all’educazione nelle scuole. In più, ci sono i fondi comunali, del Pnrr, del Giubileo. Un maxintervento, in sostanza.

IL RILIEVO

Ma c’è un «paradosso», così come lo definisce il Codacons: piovono più soldi dalle multe ma crescono gli incidenti. L’associazione dei consumatori ha pubblicato uno studio realizzato sulla rendicontazione del Ministero dell’Interno e basata sui dati che gli enti locali devono fornire entro il 31 maggio di ogni anno, riferiti alle somme effettivamente incassate dalle amministrazioni locali tramite le sanzioni stradali e al loro utilizzo. Ebbene, gli incassi sono aumentati del 29,7% in un solo anno: 165 milioni di euro da sanzioni ordinarie, 7,5 milioni da quelle che gli automobilisti si sono trovati nella buca delle lettere perché hanno pigiato un po’ troppo il piede sull’acceleratore davanti all’autovelox. «Dai dati emerge poi un paradosso – denuncia il Codacons - Il Comune ha investito infatti lo scorso anno un totale di 20.952.489 euro per il “Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale”, ma gli incidenti in città sono aumentati, al punto che nel 2023 sulle strade della capitale si sono registrati 193 decessi, il 28% in più rispetto al 2022, quasi 12 mila sinistri e ben 15 mila feriti».

AREE URBANE

Al volante, anche nelle aree urbane e trafficate, si corre senza badare molto agli imprevisti. Tante sono le distrazioni. E poi gli alberi non manutenuti, le strade e le loro buche, gli incroci pieni di traffico e con le auto parcheggiate in doppia fila che rendono impossibile il passaggio tra vie e incroci. «La situazione sul fronte della sicurezza stradale nella Capitale è disastrosa – attacca il presidente Carlo Rienzi – È assurdo che a fronte di stanziamenti così ingenti da parte di Roma Capitale gli incidenti siano in pericoloso aumento e le strade sempre più un far west dove regnano traffico caotico, auto perennemente in doppia fila e mezzi parcheggiati in modo selvaggio. Per questo abbiamo deciso di presentare un esposto alla Corte dei Conti del Lazio, chiedendo di verificare se l’utilizzo dei proventi delle multe stradali da parte del comune sia congruo e come abbia speso l’amministrazione i soldi destinati al potenziamento delle attività di controllo».