​Roma, Raggi: stop al degrado a San Lorenzo. Parte il programma di rigenerazione urbana

«Entra nel vivo il programma di rigenerazione urbana per il recupero degli spazi in via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo: a fine agosto partirà la manifestazione di interesse per l'area abbandonata». Lo scrive su facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

«Come amministrazione abbiamo voluto mettere in atto un percorso importante su uno spazio con una sua complessità ma necessario per dimostrare ai cittadini che il pubblico ha il dovere di esercitare il suo potere di programmazione e trasformazione del territorio. - prosegue Raggi - In particolare il percorso avviato nel quartiere San Lorenzo è impegnativo perché riguarda un'area di circa 10mila mq la cui proprietà è frammentata tra diversi proprietari, tra cui alcuni immobili sottoposti a pignoramento e affidati a custodi giudiziari, e solo una parte minore di proprietà comunale».



«Da fine agosto quindi potranno essere presentate a Roma Capitale le proposte preliminari che saranno poi oggetto di una consultazione on line sul portale istituzionale aperta ai cittadini che potranno lasciare così i loro contributi rispetto alle proposte arrivate. L'iter poi proseguirà con l'indizione del bando per il confronto concorrenziale che porterà all'approvazione del progetto definitivo. - continua ancora la sindaca - Siamo certi che questo programma porterà ad un riscatto non solo di uno spazio che merita di essere riqualificato ma anche di un riscatto della città che non può che realizzarsi oggi in una collaborazione sana tra pubblico e privato»

«Nel caso in cui questo percorso non vedrà le risposte auspicate l'amministrazione, come già annunciato, dichiarerà la pubblica utilità destinando l'area a verde e servizi e sottoponendola al vincolo di esproprio. Il programma di rigenerazione urbana a San Lorenzo si inserisce nella visione più complessiva lanciata con il programma ReinvenTIAMO Roma. - aggiunge Raggi - Un piano per la rigenerazione della Capitale con una visione che pone al centro del suo sviluppo un nuovo modo di abitare, di costruire relazioni sociali e di sviluppare il tessuto produttivo nel suo insieme attraverso una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato».

«L'obiettivo è sostenere progetti di rigenerazione urbana innovativi di regia pubblica per migliorare la vita dei cittadini. Roma Capitale dopo anni di abbandono di aree urbane vuole affermare il prevalere dell'interesse pubblico. L'obiettivo di tutti deve essere trasformare un luogo oggi abbandonato in un nuovo spazio di tutti», conclude

Raggi.

