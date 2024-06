Domenica 2 Giugno 2024, 05:40

Un corso di formazione di respiro nazionale e con ricadute regionali ha portato alla formazione nel Lazio di quasi 500 docenti per la gestione e l’apertura delle biblioteche scolastiche. L’obiettivo? Allargare quella rete di poli dove oltre alla didattica si porta avanti la lettura. Un docente formato nella catalogazione, nella scelta dei testi, nella produzione di corsi e concorsi di lettura. Con un sistema di book-crossing aperto anche al territorio e la possibilità per i residenti di molti quartieri di sfruttare gli ambienti anche se non hanno figli iscritti in quel determinato istituto.

IL PROGETTO

Il progetto avviato all’indomani della legge sulla lettura si è articolato in più fasi: una preparazione nazionale a cui è poi seguita quella regionale con il coinvolgimento di decine di scuole e diversi istituti per ogni provincia che hanno ricoperto il “ruolo” di scuole polo per il coordinamento. Al termine più di 500 docenti sono stati formati come bibliotecari. Come si costruisce una biblioteca? Come si catalogano i volumi? Come si crea un catalogo online e dunque virtuale?

Dal liceo Morgagni all’istituto per il cinema e la televisione Roberto Rossellini: circa il 75 per cento delle scuole romane ha oggi una biblioteca, molte delle quali sono “bibliopoint” centri aperti al territorio anche grazie alla collaborazione con il Campidoglio. Diverse le fasce d’apertura.

«La biblioteca scolastica è il centro delle relazioni - commenta Lucia Megli professoressa di lettere all’istituto comprensivo Perlasca e responsabile del Polo regionale Lazio - La didattica dovrebbe essere integrata e interdisciplinare. La biblioteca è il luogo dove si può attuare la didattica d’eccellenza, dove la comunità territoriale può trovare strumenti fisici, libri di carta ma anche corsi. Non si compra nulla e tutti possono avere tutto». Un grande strumento di democrazia, in un periodo in cui gli adolescenti leggono poco e non hanno attenzione.

«Tutti gli strumenti vanno saputi utilizzare, la biblioteca scolastica è fondamentale perché diversamente da quella comunale ha un’utenza certa. Ci sono gli studenti, i genitori, c’è lo strumento e ci sono i docenti che fanno interagire questi due mondi». L’istituto Perlasca ha 15mila volumi divisi per generi e contenuti e quattro sale divise per età. L’accesso è disciplinato anche da un orario extra scolastico, con l’apertura per quattro ore pomeridiane per due giorni. Tante le iniziative portate avanti negli ultimi mesi: dalla partecipazione al Salone del Libro di Torino ai corsi e concorsi come le gare di lettura. «Ci sono ancora famiglie - conclude la professoressa - che hanno difficoltà anche ad acquistare i libri scolastici. Non pensano magari di acquistare anche La Storia di Elsa Morante». Le biblioteche scolastiche sono anche per loro.