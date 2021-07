Roma, diretta live del confronto fra i candidati sindaco Raggi, Gualtieri, Calenda e Michetti

Giovedì 29 Luglio 2021, 17:09 - Ultimo aggiornamento: 17:18

Botta e risposta in pubblico tra i quattro candidati sindaco di Roma: la prima cittadina ricandidata Virginia Raggi (M5s), Roberto Gualtieri (Pd), Carlo Calenda (Azione) e Enrico Michetti (centrodestra). Tra i temi sui cui saranno sollecitati i candidati e a cui potranno rispondere in 5 minuti a testa: il Recovery Plan declinato sulla città, il ruolo della Capitale e la visione del futuro di Roma. L'incontro, che si tiene alla Casa dell'architettura, è iniziato in un clima cordiale tra foto opportunity e saluti 'gomito a gomitò tra i candidati.

Virginia Raggi

«Credo che Roma sia da paragonare a una Ferrari e quando sono arrivata era completamente ferma. Io ho ricostruito questa macchina». Lo ha detto la sindaca uscente di Roma e candidata per il M5s Virginia Raggi, al confronto pubblico con gli altri candidati sindaco alla Casa dell'Architettura. «La trasformazione della città è già in atto e con me continuerà ad andare avanti - ha aggiunto Raggi -. Io ho fatto camminare questa Ferrari, ho iniziato a farla correre. Ora dobbiamo farla correre tutti insieme verso un futuro nel quale abbiamo almeno tre appuntamenti molto importanti: i fondi del Recovery plan, il Giubileo del 2025 ed Expo 2030 - ha spiegato Raggi -. Tre impegni importanti nell'arco di dieci anni che sono in grado di cambiare completamente la nostra città», ha concluso la sindaca.