"Roma cura Roma" torna sabato 15 aprile, cittadini e istituzioni insieme per una Capitale più pulita

Tornerà sabato 15 Aprile "Roma Cura Roma", la manifestazione organizzata dall'assessorato all'Ambiente del Comune dedicata alla cura collettiva di strade, piazze e aree verdi in tutti i municipi della città, con il coinvolgimento e la partecipazione delle associazioni ambientaliste, del volontariato, comitati e associazioni di quartiere e singoli cittadini.

L'edizione 2023 della manifestazione è sdaltata presentata questa mattina a piazza dell'Esquilino dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l'assessore all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, che hanno lanciato questa seconda edizione dell'iniziativa insieme alle 8 associazioni co-promotrici dell'evento (Retake, Wwf, Plastic Free, Fai, Acli, Csv Lazio, Agesci e Masci), al dipartimento Tutela Ambiente, alla Protezione Civile, alla Polizia Locale e ad Ama che, come lo scorso anno, forniranno il supporto tecnico e logistico.

La presentazione dell'evento è stata l'occasione per alcune dimostrazioni pratiche esemplificative di alcuni degli interventi-tipo di cura e ripristino del decoro che l'evento prevede. Lo stesso sindaco Gualtieri si è cimentato nella piantumazione di una pianta e nella rimozione di adesivi dalla segnaletica stradale. Ma il 15 aprile sarà anche il giorno della cancellazione delle scritte sui muri e sugli arredi.

"Roma cura Roma", il sindaco Gualtieri: «Insieme per una città più pulita»

«Chiediamo a tutti di mobilitarsi per una città più pulita e decorosa affinché ciascuno la senta come propria e sia protagonista del suo rilancio- ha detto Gualtieri- L'obiettivo è che ci siano più partecipanti dell'anno corso. Non sarà solo una giornata di lavoro, c'è l'opportunità di imparare e fare corsi di formazione sulla raccolta differenziata. Sarà un bel momento di educazione comune alla bellezza, al decoro e all'ambiente".

Nell'edizione dello scorso anno, ha detto l'assessore Alfonsi, erano presenti "395 realtà associative e di volontariato, per circa 14mila persone, che hanno dato vita a 457 interventi di cura e decoro in tutta Roma. Quest'anno supereremo questi numeri”.