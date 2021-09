Giovedì 2 Settembre 2021, 00:14

In attesa della verifica sul campo - quando si conteranno le donne elette in assemblea capitolina e nominate in giunta dal prossimo sindaco - la presenza femminile nelle liste per le amministrative del 3 e 4 ottobre è ampia e, soprattutto, molto qualificata. Mentre partiti e movimenti sono al lavoro per completare gli elenchi dei candidati per consiglio comunale e Municipi – il gong finale arriverà a mezzogiorno di sabato - sono tante le donne a guidare le liste che saranno formalmente presentate nei prossimi due giorni, in attesa di dare il via alla parte più calda della campagna elettorale per il Campidoglio.

Nel centrosinistra la pattuglia del Pd sarà guidata da Sabrina Alfonsi, che negli ultimi otto anni è stata alla guida del I Municipio - quello del centro storico e di Prati - è stata scelta per la sua esperienza amministrativa, dopo un vano pressing sull’ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin (che presiederà il comitato elettorale di Roberto Gualtieri) e sull’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Capolista in rosa anche per la civica dell’ex ministro dell’Economia: sarà l’imprenditrice e manager Monica Lucarelli, ex leader dei giovani industriali romani, già impegnata nel comitato promotore per le Olimpiadi nella Città eterna e mamma di tre figli.

IL BATTESIMO

Al primo posto della lista di Sinistra civica ecologista (presentata ieri con la partecipazione di Gualtieri) ci sarà invece l’ex parlamentare Roberta Agostini, in un “pacchetto” di testa che comprende anche Michela Cicculli - attivista di “Lucha y Siesta” e assessora al Municipio VIII, nella giunta di Amedeo Ciaccheri - e Marilena Grassadonia, già presidente delle Famiglie arcobaleno e attivista della comunità Lgbt+. Unico uomo nella prima parte dell’elenco è Giuseppe Libutti, avvocato molto attivo sul fronte delle occupazioni e fedelissimo di Stefano Fassina. Nella coalizione di centrosinistra si segnala poi la scelta di Bobo Craxi, che guiderà la lista del Psi. Un donna al comando anche nella lista civica che sostiene Carlo Calenda: si tratta di Annalisa Scarnera, madre, imprenditrice e fondatrice della Gay street romana, che proprio lì domani pomeriggio presenterà il suo comitato elettorale, insieme al leader di Azione.

Nel centrodestra ieri è stata presentata la lista di Forza Italia-Udc, con il coordinatore nazionale azzurro Antonio Tajani, il leader romano Maurizio Gasparri e il segretario centrista Lorenzo Cesa. Anche qui capolista è una donna: Maria Spena, deputata forzista e già assessora capitolina alla mobilità nell’ultima fase dell’amministrazione di Gianni Alemanno. La Lega ha invece annunciato già da tempo di voler indicare come capolista Simonetta Matone, che diventerà prosindaca in caso di elezione di Enrico Michetti a Palazzo Senatorio. Ancora incertezze, invece, sull’elenco di Fratelli d’Italia: l’orientamento del partito di Giorgia Meloni sembra quello di presentare i propri candidati in stretto ordine alfabetico, con qualche dubbio sulla possibilità di indicare per primi i consiglieri comunali uscenti. Ampia rappresentanza femminile anche nelle liste a sostegno di Virginia Raggi. Se la lista M5S sarà guidata da un uomo – l’attuale capogruppo Giuliano Pacetti - tra le liste che appoggiano la sindaca ce ne sarà una composta interamente da donne. E tra i candidati della coalizione che punta al Raggi-bis ci sarà anche l’ex miss Italia Nadia Bengala.