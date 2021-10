Gualtieri proclamato sindaco di Roma, domani in Campidoglio passaggio di consegne con Virginia Raggi

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 17:56 - Ultimo aggiornamento: 18:34

Per la prima volta da sindaco (oggi è stato proclamato nuovo primo cittadino della Capitale) domani Roberto Gualtieri salirà in Campidoglio dove ad attenderlo ci sarà la prima cittadina uscente Virginia Raggi. Tra i due avverrà lo scambio di consegne. Raggi aveva incontrato Gualtieri, come anche il suo avversario Enrico Michetti, prima del ballottaggio e gli avevi illustrato i dossier più importanti per la capitale.

Tra Raggi e Gualtieri il cambio di consegne

«Domani dopo la proclamazione, che credo avverrà a breve, andrò in Campidoglio per il passaggio di consegne, quindi per insediarmi. Proseguirò il lavoro di preparazione della squadra di governo e sulle prime azioni. Avremo di nuovo un colloquio con la sindaca, c'è da portare avanti la candidatura ad Expo», ha spiegato Gualtieri, a margine del sopralluogo nel parco di via Francesco D'Isa, in zona Pantanaccio-La Storta.

«Sono inoltre molto contento dell'approvazione della legge di bilancio, che contiene le risorse aggiuntive per il Giubileo che avevamo chiesto e una proroga sul 110%. Come avevamo detto lavorerò per renderlo utilizzabile per le case popolari di Roma. Sarà uno dei compiti di questi primi cento giorni che saranno molto intensi», ha aggiunto Gualtieri interpellato in merito alla proroga del 110% per le ristrutturazioni e l'efficientamento energetico degli immobili.