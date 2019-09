Roma, scissione nel Pd: Cappa passa con Italia Viva. I renziani al lavoro per creare un gruppo nel Lazio

Porte girevoli tra il Pd e Italia Viva a Roma. Il segretario cittadino dei dem nel I municipio, Marco Cappa, passa con il nuovo partito di Matteo Renzi. L'annuncio arriva dal deputato di Italia Viva Luciano Nobili, braccio destro dell'ex premier nella Capitale: «Davvero molto felice per l’adesione di un dirigente politico di grande valore come Marco. Una dimostrazione di coraggio, di libertà, di coerenza con le proprie idee. Lascia un ruolo che ha svolto con passione e notevoli risultati, darà grande forza al nostro progetto, insieme ai tanti che in queste ore stanno facendo la stessa scelta».

Aggiunge Cappa: «Il Partito Democratico ha ormai assunto una direzione politica rivolta a parlare solo ad alcune realtà del nostro paese. Questa tendenza è confermata da alcuni elementi indiscutibili, tra cui, ad esempio: le adesioni recenti e imminenti di figure che rispetto ma che incarnano idee diverse dalla vocazione riformista in cui abbiamo creduto finora e lasciano molti interrogativi irrisolti; così come il disegno che punta a non far coincidere più il ruolo di segretario con quello di candidato premier di fatto snaturando l’ambizione del PD del Lingotto; il voler mettere in discussione alcuni degli importanti risultati raggiunti con i governi Renzi e Gentiloni. Rinnovo il massimo rispetto e amicizia per i tanti con cui ho condiviso un cammino sinora e auguro loro buon lavoro, consapevole che continueremo a fare molte battaglie insieme. Ritengo, però, che ora si apra una fase nuova: ho deciso di dimettermi da segretario pd I Municipio e dalla direzione nazionale e di accettare la sfida lanciata con il nuovo progetto politico di Italia Viva, al fianco di Matteo Renzi».

A Roma e nel Lazio i movimenti sono febbrili. Secondo fonti di Italia Viva presto potrebbe nascere un gruppo autonomo anche nella Regione guidata dal segretario del Pd Nicola Zingaretti.

