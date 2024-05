Venerdì 17 Maggio 2024, 08:11 - Ultimo aggiornamento: 08:12

"Terminato un primo momento di confronto con tutti i Municipi, sono soddisfatto che la mia proposta di un nuovo Regolamento dei Centri Sportivi Municipali abbia trovato positiva accoglienza da parte di numerose associazioni sportive coinvolte direttamente nell'organizzazione delle attività ludico-motorie pubbliche negli spazi sportivi scolastici di Roma Capitale. L'obiettivo è quello di dotare l'Amministrazione di uno strumento che sia pienamente condiviso, inclusivo e che consenta di predisporre al meglio le attività dello sport di base da un lato per rispondere ai bisogni sociali di tutti i cittadini che al 1° settembre di ogni anno devono essere certi dell'avvio delle attività e dall'altro per consentire alle associazioni di organizzarle e programmarle per tempo. L'interesse riscontrato anche da parte dei Municipi mi porta però a ritenere che i 30 giorni canonici previsti dal regolamento del Consiglio comunale non siano effettivamente sufficienti a esaminare con attenzione la proposta. Per questo propongo, a tutte le forze politiche sia a livello cittadino che municipale, di prolungare ulteriormente l'esame, rinviandolo a dopo la pausa elettorale, per continuare ad acquisire pareri, contributi e integrazioni ben oltre i termini previsti dalla normativa amministrativa vigente. Sono convinto che solo dal confronto partecipato, democratico e costruttivo, che riparta dagli impegni inseriti nel programma per 'Gualtieri Sindaco', potrà scaturire un nuovo e valido regolamento che garantisca il rispetto del diritto alla pratica sportiva ormai sancito in modo definitivo dalla modifica dell'art.33 della Costituzione. Un diritto universale e inclusivo, rivolto ai cittadini di ogni classe sociale, di tutte le età e di ogni condizione fisica. Per questo mi impegno, ancora una volta e senza nessun tipo di preclusione, ad attuare una 'pausa di approfondimento' finalizzata ad accogliere tutte le proposte che arriveranno dalle forze politiche, dai Municipi e dalle associazioni alla Commissione Sport che presiedo; ad aprire immediatamente un serrato tavolo di confronto politico per giungere al miglioramento del testo finale, al solo scopo di garantire la qualità della vita delle persone e rispettare i tempi tecnici di attuazione che stanno inesorabilmente scorrendo". Così in un comunicato il presidente della Commissione Sport Roma Capitale Nando Bonessio.