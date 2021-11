Regione Lazio, Andrea Napoletano nuovo Capo di Gabinetto

Andrea Napoletano è il nuovo Capo di Gabinetto della Regione Lazio. La giunta ha approvato la sua nomina, su proposta del presidente Nicola Zingaretti. Già Direttore Generale dell’Ater Roma, dal 2016 al 2018, ha ricoperto l’incarico di Segretario Generale presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Sempre al Mise è stato Capo della segreteria tecnica del Ministro e Presidente dell’Autorità Garante per la sorveglianza dei Prezzi.

Chi è Andrea Napoletano



Dal 2013 al 2016 è stato Direttore del Dipartimento attrazione investimenti esteri dell’ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. In passato è stato anche Vicepresidente della Waipa, World Association of Investment Promotion Agencies, e Consigliere economico del Viceministro dello Sviluppo Economico. Al Ministero dello Sviluppo Economico, fra gli atti più significativi, il piano Impresa 4.0, la Strategia Energetica Nazionale e la gestione sotto la sua diretta direzione di oltre 160 tavoli di crisi aziendali. Manager esperto di ristrutturazioni aziendali ha dato attuazione al piano di rilancio dell’Ater di Roma (126 milioni di € a 157 e da -41 mio € di utili +66 mio €) riducendone il debito significativamente il debito e rilanciandone gli investimenti in manutenzione (+ di 100 milioni di euro) e nuovi alloggi, tra cui gli interventi di cui, tra gli altri Corviale, Tor Bella Monaca, Tor Sapienza ed in più di 100 periferie di Roma.