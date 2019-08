Raggi a Tor Bella: «Ecco 80 nuovi bus». La polemica: «Teatrino mediatico»

Da oggi circoleranno 60 autobus a Roma e 24 sono dedicati al quadrante di Tor Bella Monaca. Nel quartiere stamane è arrivata la sindaca Virginia Raggi per presentare i primi 80 autobus Atac (nuova serie Citymood) della fornitura di 227 vetture acquistate tramite piattaforma Consip da Roma Capitale. Con Raggi c'erano anche l'assessora alla Città in movimento Linda Meleo e il presidente di Atac Paolo Simioni. Tutti i mezzi sono dotati di impianto antincendio, videosorveglianza, climatizzatori, sistema Avm di localizzazione e conta passeggeri, monitor multimediali e cartelli indicatori a led. I mezzi sono coperti da una garanzia di cinque anni. Ad agosto saranno utilizzati per il servizio di bus navetta, visto che la tratta della linea della Metro subirà interruzioni per lavori di manutenzione.

LA DISTRIBUZIONE - I nuovi autobus saranno così distribuiti nelle rimesse della città: 20 mezzi da 10 metri saranno dislocati ad Acilia, 20 da 12 metri a Grottarossa, 10 da 12 metri a Magliana, 20 da 12 metri a metano a Tor Sapienza e 10 da 12 metri a metano a Tor Pagnotta.

La fornitura prevede complessivamente 227 bus, 116 a gasolio (euro 6) da 12 metri e altri 20, sempre a gasolio da 10 metri. Le altre 91 vetture, da 12 metri, sono a metano. I mezzi sono a due e tre porte, hanno tutti la pedana manuale e il posto per i portatori di disabilità e contengono fino a 109 posti (i 12 metri a gasolio).

«Mettiamo su strada nuovi autobus per rafforzare le linee periferiche della nostra città - afferma la sindaca Virginia Raggi - Con queste vetture rinnoviamo e svecchiamo un parco mezzi con un'età media di oltre 12 anni. Da qui ai prossimi mesi, a cascata, saranno in circolazione tutti i 227 bus. Questo vuol dire meno attese alle fermate, collegamenti che funzionano e un servizio migliore per tutti i cittadini. Questo è solo il primo passo». «Arriveranno - aggiunge - anche 200 nuovi autisti e 147 operai. È l'inversione di rotta che vi avevamo promesso e che stiamo facendo».

«Per la prima volta - sottolinea Meleo - dopo anni Roma Capitale ha acquistato nuovi mezzi per rinnovare la flotta Atac, un passo in avanti che segna un cambiamento importante nella gestione del trasporto pubblico. Nuovi bus che miglioreranno i collegamenti nelle periferie come Tor Bella Monaca, rendendo la vita più facile a migliaia di utenti della rete di superficie».

LA POLEMICA - «Per la giunta Raggi ogni occasione è buona per trasformare un'iniziativa in un teatrino mediatico. Peccato che in questo caso a rimetterci sono gli autisti dell'Atac utilizzati come figuranti dalla sindaca per farsi bella, nonostante l'iniziativa dei nuovi bus sia l'ennesimo specchietto per le allodole». È quanto afferma, in una nota, Dario Nanni coordinatore di Italia in Comune per Roma e provincia.



