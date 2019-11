Rifiuti, Raggi scrive al ministro Costa: «Incontro oggi per scongiurare gravissima crisi»

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha chiesto al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, di convocare per oggi stesso un incontro «al fine di trovare senza indugio una soluzione che scongiuri» una «gravissima crisi» sul fronte della raccolta dei rifiuti, in particolare a seguito della chiusura della discarica di Colleferro.

Nella lettera al ministro inviata ieri sera, a quanto si apprende, Raggi richiede la convocazione del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, del Prefetto di Roma, del Capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile e dell'Amministratore unico di Ama. La richiesta a Costa è stata preceduta da un'altra lettera della sindaca indirizzata a Zingaretti, in cui si ritiene necessario un incontro immediato e si ribadisce che la legge non attribuisce la scelta dei siti di conferimento al Comune ma dispone che vengano individuati nell'ambito di un piano di competenza regionale che ad oggi non è stato ancora approvato.

