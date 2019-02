Raggi: «Potenziati interventi di diserbo, al lavoro 60 squadre Ama»

«Strade della città più pulite. E soprattutto libere dalle foglie e da quell'erba infestante che cresce lungo i marciapiedi. Sono stati potenziati gli interventi di diserbo in diverse aree della città e in alcune scuole romane. Abbiamo stanziato oltre 13 milioni di euro per questo grande intervento di manutenzione urbana.



Purtroppo in questi mesi tutto è stato bloccato da un ricorso di una ditta al Tar del Lazio che però ora ha confermato la correttezza delle procedure. E finalmente la municipalizzata Ama può partire con gli interventi di diserbo finalizzati all'eliminazione della vegetazione infestante lungo strade e marciapiedi. In queste operazioni di pulizia sono impegnate 60 squadre in tutta la città. Gli operatori stanno lavorando al Tufello, all'Alessandrino, a Colle Salario, a Portuense, a Torre Spaccata, a Settebagni, Casetta Mattei e a Castel Giubileo. Stiamo intervenendo per migliorare Roma. E questo è un risultato atteso da tutti noi cittadini». Lo scrive su Facebook la sindaca Virginia Raggi.