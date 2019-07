Raggi alla sede di Casapound: via la scritta dalla facciata del palazzo occupato

Blitz di Virginia Raggi presso la sede di Casapound in via Napoleone III a Roma, dove alcuni agenti della polizia municipale di Roma Capitale stanno notificando il provvedimento che impone di eliminare la scritta Casapound dall'edificio occupato, nel cuore del quartiere Esquilino. La scritta è incisa all'entrata dello stabile, in caratteri "fascisti".

Nell'atto di notifica che intima a Casapound di rimuovere la scritta viene stabilito un termine temporale e viene sottolineato che la scritta è stata apposta abusivamente sullo stabile. Al momento la sindaca e gli agenti non hanno ancora materialmente notificato il provvedimento al responsabile di Casapound Davide Di Stefano.



Ultimo aggiornamento: 11:09

