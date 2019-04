Auto in sosta, Raggi: «Ricordo che vivo sotto scorta e il divieto non c'era»

«L'auto non era in divieto di sosta». La sindaca Virginia Raggi replica alla notizia, e alle foto che immortalano la Nissan bianca che usa abitualmente per i suoi spostamenti parcheggiata davanti allingresso della scuola Il Giardino dei Cedri.

È una gaffe dei giornalisti, sottolinea Raggi che spiega: «Ho fatto una visita a sorpresa in una scuola in periferia dove ho incontrato genitori e bambini. All’uscita un’agente di Polizia di Stato si è assicurata che non ci fosse alcun pericolo e sono entrata in automobile. Ricordo che sono sottoposta a tutela dello Stato e che, da sindaca, ho dichiarato guerra agli Spada e ai Casamonica, abbattendo anche le villette simbolo di quest’ultima famiglia criminale nella periferia est di Roma. Si tratta dei due sodalizi più violenti della città».

Roma, gaffe della Raggi: la sindaca parcheggia in divieto di sosta

E poi: «L’auto non era in divieto di sosta come si vede chiaramente dal cartello che indica la fine del divieto proprio poco prima dell’automobile», sottolinea poi Raggi.

La prima cittadina si riferisce al pannello integrativo sotto al cartello del divieto che segnala il termine della sosta vietata. L'auto è parcheggiata poco più avanti nell'area libera dal divieto ma davanti a un cancello e quindi a un possibile transito oltreché in prossimità dell'entrata di una scuola.

Ma comunque il parcheggio è regolare secondo la sindaca poiché «le automobili delle persone sottoposte a tutela della Polizia di Stato (e Raggi è sottoposta a tutela, ndr) per motivi di sicurezza devono rimanere a ridosso del luogo dove la persona sotto scorta, in caso di emergenza, può essere evacuata velocemente», sottolinea.

«La notizia della mia visita ad una scuola è stata montata ad arte», si ribella la prima cittadina che sente odore di campagna elettorale anti M5S: «L’impressione è che sia la solita storia creata per gettare discredito in vista delle elezioni. Spiace che a finirci di mezzo siano dei lavoratori come gli agenti di Polizia che ringrazio per il loro lavoro».



© RIPRODUZIONE RISERVATA