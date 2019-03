Raggi al Quirinale con Xi Jinping

Riunione fiume con i presidenti dei Municipi e poi, alle sedici in punto, Virginia Raggi è sgattaiolata via da Palazzo Senatorio per prepararsi alla gran serata al Quirinale. La sindaca della Capitale è nella lista dei 160 invitati alla cena che verrà servita in onore del presidente Xi Jinping. Un appuntamento che cade in piena bufera giudiziaria.

Dopo l'arresto di Marcello De Vito per corruzione, la sindaca sta cercando di far tornare la giunta nell'ordinaria amministrazione, ed essere al Quirinale in occasione della visita del presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping, dimostra che si prova ad andare comunque avanti.