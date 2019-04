Elezioni, a Ciampino uomini in minoranza: 4 donne su sette candidati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro donne su un totale di sette candidati a sindaco nel comune di Ciampino fa ritenere superato il concetto delle quote rosa.La sindacalista Ugl Daniela Ballico per il centrodestra, Gabriella Sisti sostenuta da liste civiche, Carmen Pizzirusso da CasaPound e Beatrice Parigi sostenuta da una sola lista civica contendono, ciascuna per proprio conto, la carica di primo cittadino di Ciampino a Giorgio Balzoni portacolori del centro sinistra, Marco Bartolucci del Movimento 5 Stelle e Dario Rose sostenuto da una lista civica.Consegnate ieri le liste che dovranno essere vagliate dalla commissione elettorale, la “minoranza” maschile comincia la campagna elettorale contro le agguerrite avversarie per convincere il maggior numero dei 31mila votanti di Ciampino che il 26 maggio si receranno in uno dei 35 seggi per eleggere sindaco, consiglio comunale e parlamentari europei.Se nessuno dei candidati, uomini o donne che siano, raccogliesse il 50 per cento più uno dei consensi, il 9 giugno si torna alle urne per il ballottaggio tra i primi due candidati più votati.