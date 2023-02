Regione, giovedì la proclamazione di Rocca presidente del Lazio

Francesco Rocca sarà proclamato presidente della Regione giovedì alle 11. Dopo i rallentamenti legati agli ultimi controlli da parte dell'ufficio elettorale e della Corte dei Conti sugli eletti, l'ex numero uno della Croce Rossa italiana sarà da dopo domani a tutti il governatore del Lazio.

Rocca si recherà giovedì alle 11 presso la Corte d’Appello di Roma per la proclamazione. Quindi s'insedierà in Regione, incontrando la stampa.

Lo scorso 13 febbraio il governatore ha sbaragliato alle elezioni la concorrenza con il 53,9 per cento dei consensi. In un primo tempo si sperava che Rocca potesse insediarsi già all'inizio di questa settimana. Invece il timing è slittato perché si sta protraendo il lavoro dell'ufficio centrale elettorale e della Corte dei Conti per certificare gli eletti: al momento sarebbero da valutare una serie di incogruenze in una quarantina di seggi tra Roma e provincia.

Regionali, Giunta Rocca: Ciacciarelli (Lega) in pole per la Cultura. Oggi vertice, prime scelte

Dovrebbe slittare di qualche giorno la proclamazione degli eletti. Senza contare che la Corte d'Appello deve ancora affrontare la richiesta di alcuni partiti del centrodestra di rimodulare l'assegnazione del premio di maggioranza: Lega e Forza Italia, per esempio, chiedono che tre seggi assegnati ai candidati delle altre province del Lazio vadano ai primi non eletti a Roma.

Rocca, stando allo Statuto, avrà sei giorni per formare la sua giunta. La prima seduta del Consiglio regionale si dovrebbe tenere a un mese dal voto e a 20 giorni dalla proclamazione dei consiglieri.

Intanto vanno avanti le trattative tra i partiti per formare la squadra di governo. Rocca terrà per sé la delega alla Sanità, mentre Fratelli d'Italia - primo partito della coalizione - chiede almeno sette assessorati.