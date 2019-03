Primarie Pd, a Roma Zingaretti stravince sfiorando l'80%. Quasi 107mila ai gazebo

Sono ancora più del previsto. I dati definitivi dell'affluenza a Roma dicono che domenica quasi 107 mila persone si sono recate ai gazebo per eleggere il nuovo segretario del Pd, per l'esattezza sono 106.625.



Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha stravinto ottenendo 83.067 preferenze, pari al 77,9 per cento dei votanti; Maurizio Martina 9.941 (9,3 per cento); Roberto Giachetti 13.617 (12,8 per cento).

Ultimo aggiornamento: 14:44

Ecco i primi dati sulla Capitale Municipio per Municipio usciti dal Nazareno. Zingaretti vince dappertutto e al secondo posto, molto lontano con percentuali sopra il 10% si attesta l'ex candidato sindaco di Roma Roberto Giachetti. Curiosità: l'unic Municipio dove Martina supera Giachetti è l'XI.I MUNICIPIO tot. votanti 11872 - Zingaretti 77,9%- Giachetti 14,4% - Martina 7,7% -II MUNICIPIO tot. votanti 12177 - Zingaretti 77,3% - Giachetti 13,5% - Martina 9,2%III MUNICIPIO tot. votanti 8545 - Zingaretti 78,8% - Giachetti 12,3% - Martina 9%IV MUNICIPIO tot. votanti 5771 - Zingaretti 80,2% - Giachetti 12% - Martina 7,8%V MUNICIPIO tot. votanti 6034 - Zingaretti 80,1% - Giachetti 12% - Martina 7,9%VI MUNICIPIO tot. votanti 2656 - Zingaretti 76,9% - Giachetti 11,9% - Martina 11,2%VII MUNICIPIO tot. votanti 11247 - Zingaretti 78% - Giachetti 12,4% - Martina 9,6%VIII MUNICIPIO tot. votanti 7488 - Zingaretti 79,9% - Giachetti 11,6% - Martina 8,4%IX MUNICIPIO tot. votanti 6881 - Zingaretti 77% - Giachetti 12,9% - Martina 10,1%X MUNICIPIO tot. votanti 5525 - Zingaretti 78,2% - Giachetti 12,6% - Martina 9,1%XI MUNICIPIO tot. votanti 4775 - Zingaretti 75% - Martina 13,9% - Giachetti 11,1%XII MUNICIPIO tot. votanti 7621 - Zingaretti 77,2% - Giachetti 11,5% - Martina 11,2%XIII MUNICIPIO tot. votanti 4357 - Zingaretti 77,9% - Giachetti 13,1% - Martina 9%XIV MUNICIPIO tot. votanti 5859 - Zingaretti 77,7% - Giachetti 12,5% - Martina 9,8%XV MUNICIPIO tot. votanti 5817 - Zingaretti 75,2% - Giachetti 15,8% - Martina 9%