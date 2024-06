Lunedì 10 Giugno 2024, 00:34

L’Auditorium cambia guida. Dopo un paio di anni di rinvii, per attendere che scadesse il mandato degli attuali vertici - nominati all’epoca dell’amministrazione di Virginia Raggi in Campidoglio e che concluderanno la loro opera il 22 luglio - la scelta è caduta su Raffaele Ranucci, come nuovo amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, che gestisce la struttura progettata da Renzo Piano. L’annuncio della nomina dell’ex senatore dem potrebbe arrivare già in giornata, anche se servirà ancora qualche giorno per definire l’organigramma del nuovo consiglio d’amministrazione, oggi guidato dalla presidente Claudia Mazzola e dall’ad Daniele Pitteri. Il Campidoglio punta su Ranucci, che è stato tra i principali promotori della lista civica del sindaco Roberto Gualtieri alle ultime Comunali di Roma, ma va ancora trovata la quadra con gli altri soci - Regione e Camera di commercio - per completare la nuova governance della Fondazione. Sarà questo, da oggi, il primo confronto post elettorale all’interno della politica romana, fino a ieri impegnata nella campagna elettorale e nell’attesa per i risultati delle Europee.

I DUBBI

In settimana la questione sarà definitivamente affrontata a Palazzo Senatorio, che deve scegliere anche altri due rappresentanti dell’amministrazione comunale. La partita più importante - una volta chiusa quella dell’amministratore delegato - è quella del nuovo presidente. Su questo fronte è considerato probabile un bis di Claudia Mazzola (in quota Cinque stelle): in ogni caso questa casella sarà nuovamente affidata a una donna. L’altro consigliere scelto da Palazzo Senatorio sarà invece un rappresentante del mondo della musica. Gli altri due posti nel nuovo consiglio d’amministrazione dovranno essere ricoperti da persone designate rispettivamente da Regione e Camera di commercio. Per la nomina in quota regionale ci vorrà ancora un po’ di tempo: il dossier non è stato ancora aperto, in attesa che si concludesse la tornate elettorale continentale, e molto dipenderà dai nuovi equilibri all’interno della maggioranza di centrodestra che sostiene Francesco Rocca alla Pisana. La scelta definitiva, insomma, non è attesa per questa settimana. Ancora da definire anche il nome che sarà proposto dalla Camera di commercio. Quasi certamente, però, sarà un esponente della giunta di Lorenzo Tagliavanti. In pole position, per questa casella nel Cda di Musica per Roma, ci sarebbero David Granieri, presidente di Coldiretti Lazio, Giancarlo Abete - presidente della Lega nazionale dilettanti di calcio ed ex numero uno della Figc - Pier Andrea Chevallard (presidente di Confcommercio Roma) e Valter Giammaria, leader di Confesercenti di Roma e Lazio.

LA SITUAZIONE

La Fondazione Musica per Roma è nata il 19 luglio 2004, cambiando la ragione sociale originaria di società per azioni con la quale venne istituita nel 1999. I soci fondatori sono il Comune di Roma, che ha conferito in concessione d'uso per 99 anni l'immobile Auditorium alla Fondazione, la Camera di Commercio, la Provincia di Roma e la Regione Lazio. Nel 2015 Il Cda ha approvato la riduzione del numero dei componenti da 16 a 5. Gli attuali vertici hanno recentemente approvato il bilancio 2023, attestandosi a oltre 32 milioni di euro di fatturato (più 13 per cento rispetto al 2022), con le vendite da biglietteria cresciute del 25 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA