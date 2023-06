M5s ora va caccia di giovani: ma tra gli under 30 scoppia già la rissa

La Cantera grillina l'ha voluta direttamente Giuseppe Conte: under36 necessari come il pane sia per superare le divisioni del passato sia per reclutare attivisti sui territori e candidati alle amministrative. Finiti gli anni d'oro dei Meet up e della linea del duo Casaleggio-Grillo, oggi non c'è la fila per iscriversi ai Cinquestelle. E così nel Lazio ecco il Movimento giovanile del M5s, sotto l'egida dei parlamentari Vittoria Baldino, Manuel Tuzi e del quasi cinquantenne Gianluca Perilli.

Ma a differenza delle altre regioni la genesi del partito junior ha visto qualche frizione. Nelle riunioni preparatorie si sono registrati non pochi contrasti tra gli attivisti di Roma e quelli delle altre realtà. Con i capitolini che da qualche esponente del partito seniores sono stati definiti «un po' troppo caldi». Più netti sarebbero stati i ragazzi di Civitavecchia, che dopo averci litigato, avrebbero bollato alcuni dei loro coetanei romani come dei «bulletti» tanto da non aderire ancora al Movimento giovanile. C'è ancora un po' da lavorare sull'unità chiesta da Conte. Tra i romani, intanto cresce il peso di Marco Colarossi, più giovane eletto in Regione. E come tutti i potenti c'è già chi l'ha messo nel mirino: durante una riunione via zoom di attivisti laziali, quasi tre settimane fa, in molti si sono lamentati perché il 23enne non ha rinunciato al seggio dopo le accuse di incompatibilità.