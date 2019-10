Raggi: lavori Metro C vanno avanti, basta strumentalizzazioni

«La Giunta Capitolina martedì ha approvato una memoria che dà mandato agli uffici competenti di predisporre una delibera che preveda la liquidazione controllata di Roma Metropolitane - ha detto ieri l'assessore al Bilancio e al Coordinamento strategico delle partecipate, Gianni Lemmetti - Sarà quest'ultima delibera, che dovrà essere poi sottoposta alla discussione e al voto dell'Assemblea Capitolina, a stabilire tempi e modi della liquidazione. La Giunta ieri ha solo fissato come condizioni la continuità delle opere infrastrutturali e la formulazione di un piano industriale e di riorganizzazione in grado di assicurare l'equilibrio gestionale della società. Qualunque altra speculazione sui contenuti e sugli effetti degli atti in questione è al momento prematura. Pertanto - conclude Lemmetti - invito tutti ad attendere lo svolgimento di un percorso che potrà prevedere anche dei momenti di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori».

«Le opere infrastrutturali in progettazione o in realizzazione, a partire dalla metro C , andranno avanti e non sono a rischio». Ad assicurarlo una volta per tutte è stata la sindaca Virginia Raggi intervenendo alla seduta dell'Assemblea capitolina.«In questo momento vorrei fare chiarezza per evitare strumentalizzazioni inutili e infondati allarmismi», ha sottolineato Raggi. Roma Metropolitane, al centro nei giorni scorsi delle manifestazioni dei lavoratori che temono la messa in liquidazione, «continuerà a svolgere il ruolo di stazione appaltante per tutte le opere già finanziate e a portare avanti i lavori di progettazione che le sono stato già affidati» ha aggiunto.