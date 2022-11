Marcia della Pace a Roma, il livetweet di Mario Ajello: «In piazza si balla Bob Marley»

A Roma oggi il corteo per la pace: partito verso le 13 da piazza della Repubblica. Cessate il fuoco, negoziato multilaterale subito e disarmo nucleare al centro della manifestazione promossa dalla coalizione "Europe for Peace" e che si svolgerà oggi a Roma. Attese decine di migliaia le persone. Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le ore 12 in Piazza della Repubblica, con successiva partenza del corteo alla volta di piazza San Giovanni in Laterano dove dalle 14.30 circa inizierà la diffusione dal palco dei contenuti e delle richieste esplicitate nella Piattaforma di convocazione.

Tweets by ajello63