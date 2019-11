Marcello De Vito oggi torna in Campidoglio dopo la scarcerazione

Marcello De Vito è pronto a tornare in Campidoglio. Alle ore 12.30, da quanto apprende il Messaggero da fonti vicine all’esponente M5S, il presidente dell’Assemblea capitolina, sospeso a marzo dopo l’arresto per l’affaire Tor di Valle, tornerà a Palazzo Senatorio per la prima volta dopo la decisione del Tribunale che lo ha rimesso in libertà. Potrebbe tornare a presiedere il Consiglio comunale di Roma già nella seduta prevista per oggi pomeriggio.

Marcello De Vito torna libero: «Affronterò processo»

Corruzione per appalti, 20 arresti a Roma tra imprenditori e dipendenti pubblici



Ultimo aggiornamento: 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA