De Vito arrestato, l'intercettazione che lo incastra: «Marcè sfruttiamo la congiunzione astrale»

Sono le intercettazioni agli atti dell’inchiesta a fornire agli inquirenti gli ultimi dettagli necessari per ottenere l’arresto del presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito. «Questa congiunzione astrale... è tipo l'allineamento della cometa di Halley, hai capito?». A pare è Camillo Mezzocapo, finito in carcere insieme a De Vito per corruzione e traffico di influenze illecite. «Cioè è difficile secondo me che si riverifichi così - aggiunge - e allora noi, Marcè, dobbiamo sfruttarla sta cosa, secondo me, cioè guarda... ci rimangono due anni».

L’intercettazione è del 4 febbraio scorso. Per il gip Maria Paola Tomaselli dimostra il "valore commerciale" che l'incarico di De Vito "ha assunto in relazione alle responsabilità di governo che il M5S ha sia a livello comunale che nazionale”. Il potere e la capacità di influenza “e di intervento del politico è stato notevolmente amplificato per il fatto che il Movimento risulta essere non più solo al governo della città, ma al governo del Paese". È proprio questa intercettazione che dà il nome all’operazione, ribattezzata “Congiuntura astrale”. L’inchiesta è uno stralcio del procedimento che ha già portato a un passo dal banco degli imputati Parnasi, i suoi collaboratori e altri politici sempre per il giro di corruzione legato alla realizzazione dello stadio della Roma a Tor di Valle. La congiuntura astrale favorevole di cui parla Mezzacapo viene paragonata al propizio allineamento della cometa di Halley e si riferisce ad “una serie di eventi difficilmente riproponibile e quindi un'occasione da non perdere".

Dalla stessa conversazione emerge anche chele tangenti sarebbero state depositate in un conto corrente della società MDL Srl. “Va beh ma distribuiamoceli questi", dice De Vito. E Mezzacapo replica: "Ma adesso non mi far toccare niente, lasciali lì. Quando tu finisci il mandato, se vuoi non ci mettiamo altro sopra."



