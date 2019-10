Luca Sacchi ucciso a Roma, due sospetti in Questura: «Si conoscevano, avevano appuntamento per comprare droga»

Sono stati fermati nella notte di due sospettati per l'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso durante una rapina alla Caffarella con un colpo alla nuca mentre tentava di difendere la fidanzata. Si tratta di due romani di 21 anni, entrambi residenti a San Basilio, che sono stati portati in Questura nella notte verso le 2.45.

La ricostruzione

La dinamica ipotizzata ieri, secondo la quale Luca sarebbe stato ucciso perché tentava di difendere la fidanzata da uno scippo, cambia totalmente. I due 21enni, che conoscevano già Sacchi, avrebbero avuto un appuntamento con lui che voleva comprare del "fumo". A quel punto però qualcosa è andato storto, e uno dei due, V D. G., incensurato di 21 anni, avrebbe aperto il fuoco uccidendo il 24enne. Sono stati proprio la madre e il fratello di questo ultimo a presentarsi la scorsa notte al commissariato di San Basilio dicendo che temevano avesse fatto «una cazzata». A quel punto sono intervenuti la squadra mobile e il nucleo investigativo dei carabinieri. L'altro ragazzo, P.P, sempre 21enne, ha dei precedenti per droga.

L'interrogatorio

Sono in corso in Questura gli interrogatori di due sospettati. Per gli investigatori dovrebbe trattarsi dell'uomo che ha sparato e dell'altro che era con lui. A quanto si apprende, uno dei due fermati, quello sospettato di avere esploso il colpo che ha ucciso il ragazzo di 24 anni, è interrogato da ore dal pm negli uffici della Squadra Mobile di Roma. A caldo, i due si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere. I due hanno 20 e 25 anni, uno dei due avrebbero precedenti anche per droga, mentre l'altro - il presunto autore dell'omicidio - non avrebbe precedenti gravi.

Le ipotesi

Dalle prime informazioni sembrerebbe che non si sia trattato di una normale rapina, ma che dietro ci possa essere dell'altro. Accertamenti sono in corso per capire l'esatto movente della rapina che viene giudicata dagli inquirenti «anomala»: forse c'è dietro una questione legata al mondo della droga.

La testimonianza

Un parente di uno dei due ragazzi portati in questura per l'omicidio di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa mercoledì sera vicino al Parco della Caffarella, è andato in commissariata e ha detto agli agenti: «Ha fatto una cazzata». Grazie a questa testimonianza, i carabinieri hanno poi rintracciato i due giovani, condotti poi a San Vitale.

