Un parco a Roma per Luca Petrucci: Zingaretti ricorda l'avvocato scomparso

Questa mattina il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l'assessore regionale all'Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani hanno inaugurato il nuovo parco intitolato a Luca Petrucci, avvocato ed ex presidente di Ater Roma. L'area verde è stata realizzata all'interno del complesso di edilizia residenziale pubblica del Laurentino, in via Melville. Ha partecipato all'inaugurazione anche Maria Teresa Altorio, moglie di Luca Petrucci, insieme ai figli maggiori, Francesca e Simone, e alla mamma e ai fratelli dell'avvocato. Molti gli avvocati del Foro romano presenti, insieme a personalità della politica capitolina.

Fra gli incarichi conseguiti dall'avvocato Petrucci, prematuralemnte scomparso nell'agosto dell'anno scorso, anche il ruolo di presidente dell'Ater di Roma dal 2005 al 2010, nel periodo in cui venivano smantellati i ponti del Laurentino 38. Rilevante l'impegno assunto da Petrucci, come ha ricordato il Consiglio di Quartiere Laurentino Fonte Ostiense, che portò alla demolizione degli edifici ponte situati nel piano di zona. Ha gestito positivamente la difficile situazione dei nuclei familiari da trasferire per avviare la trasformazione degli alloggi da locazione permanente all'acquisto con riscatto.

Per ricordare questo suo legame con il quartiere, il Consiglio di Quartiere Laurentino-Fonte Ostiense ha chiesto che venisse intitolato il nuovo parco di via Melville a Luca Petrucci. La nuova area verde è stata attrezzata con panchine, campo da calcio e uno spazio giochi per bimbi grazie ad un investimento di 40.000 euro da parte dell'Ater, mentre i giochi per bambini sono stati acquistati attraverso una donazione privata.