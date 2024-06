Venerdì 7 Giugno 2024, 07:00

Promuovere insieme lo sport e il turismo con le eccellenze enogastronomiche del Lazio in collaborazione con la Nazionale italiana di calcio: la scommessa della Giunta Rocca è sugli Azzurri, ambasciatori delle eccellenze del Lazio. Ieri, il presidente Francesco Rocca ha presentato alla stampa «Allenati alla Bellezza», un accordo sottoscritto con la Federazione Italia Giuoco calcio. All’incontro, insieme al segretario generale della Figc, Marco Brunelli, e all'assessore al Bilancio e all'Agricoltura, Giancarlo Righini, erano presenti anche Marco Tardelli, campione del mondo di Spagna 82, e, in videoconferenza dal ritiro di Coverciano, il ct della nazionale italiana di calcio, Luciano Spalletti.

L’obiettivo di «Allenati alla Bellezza» è la promozione territoriale e la valorizzazione dei prodotti del Lazio. L’accordo «darà grande importanza al turismo mettendo in risalto i luoghi meravigliosi che il Lazio custodisce. Un accordo che porterà soprattutto sui territori il meglio del calcio nazionale», ha detto Rocca durante la presentazione, sottolineando come l’intesa, promossa dall'assessore allo Sport e al Turismo, Elena Palazzo, è importante per i valori «ma anche per la socialità che si crea attorno allo sport», ha concluso il presidente Rocca.

Alcuni dei campioni della Nazionale presteranno il loro volto per una campagna social, pronta a partire a breve e volta a valorizzare le numerose mete turistiche del Lazio. Un messaggio che sarà rivolto a tutti, in particolare alle generazioni più giovani che, attraverso lo slogan coniato per l'occasione «Allenati alla bellezza», saranno stimolate a scoprire la ricchezza paesaggistica, storica e culturale della Regione. Spazio alla promozione del calcio e dei suoi valori. Grazie al patto stretto con la Figc, a partire dall'autunno, verranno organizzate tre partite delle nazionali di calcio, Nazionale A maschile, Under 21 e Nazionale A Femminile, in diverse province del Lazio, Latina, Rieti e Frosinone. Per Marco Tardelli «questa importante idea unisce sport e turismo, un connubio vincente. Questa iniziativa può aiutare i tifosi che andranno in giro a vedere queste bellezze, speriamo di riuscire a dargli una mano».

EUROPEI

In particolare, durante gli Europei di Calcio, la Regione Lazio sarà presente a Iserlohn, in Germania, con un proprio spazio all'interno di Casa Azzurri. Lo stand della Regione Lazio, durante gli Europei, si animerà attraverso una serie di iniziative di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche laziali. Per Righini «C'è una stretta correlazione fra eventi sportivi e promozione del territorio e in particolare dei prodotti enogastronomici che spesso sono i migliori ambasciatori della nostra Regione».

Il segretario generale della Figc, Brunelli, ha sottolineato come questo sia «un progetto che ha dentro tutti i valori e i messaggi che il mondo della federazione e del calcio vogliono esprimere». Luciano Spalletti ha detto: «Dobbiamo avere sempre più forza, collaborazione e amici e ringrazio la Regione Lazio per il sostegno a Casa Azzurri e per la promozione dei prodotti del territorio che saranno con noi in questa avventura europea».