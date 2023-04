Domenica 16 Aprile 2023, 07:52

Diciassette comuni al voto, di cui sette con più di 15 mila abitanti (e quindi con sistema di voto a doppio turno) con città particolarmente importanti come Fiumicino, Pomezia e Velletri. Il territorio della Città metropolitana di Roma sarà protagonista della tornata elettorale amministrativa del 14 e 15 maggio (con eventuali ballottaggi il 28 e 29) che, nel Lazio vedrà coinvolto anche un capoluogo di provincia (Latina) e, complessivamente, 47 centri della regione. Nei dintorni della Capitale saranno chiamati alle urne i cittadini di Affile, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Fiumicino, Gallicano nel Lazio, Magliano Romano, Morlupo, Olevano Romano, Pomezia, Rocca di Papa, Roccagiovine, Sacrofano, San Cesareo, Santa Marinella, Segni, Valmontone e Velletri.



I TEMI

In ballo ci sono anche gli equilibri politici dell'area, dopo la netta vittoria del centrodestra alle ultime Regionali. Con il centrosinistra che vede proprio nella Città eterna il suo fortino (ed è particolarmente interessato a quello che accade alle sue porte) e il Movimento 5 stelle che - dopo l'ondata gialla che aveva travolto questo territorio tra il 2016 e il 2018 - da qualche anno colleziona risultati deludenti alle Amministrative. Per partiti e schieramenti sarà l'occasione per "contarsi", a tre mesi dall'approdo di Francesco Rocca alla Pisana, quando manca ancora un anno al prossimo appuntamento elettorale di primo livello: le Europee del 2024.



LE SFIDE

Il comune più grande, tra quelli che andranno alle urne, è Fiumicino, con i suoi oltre 80 mila abitanti. Qui lo storico sindaco uscente Esterino Montino, già senatore del Pd, sosterrà il suo attuale vice, Ezio Di Genesio Pagliuca, contro lo sfidante di centrodestra Mario Baccini, altro nome noto della politica romana, e non solo. La città dell'aeroporto è stata scossa da un vero e proprio terremoto politico, a poche settimane dalle elezioni, con l'assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia che si è dimesso e appoggerà Baccini. A Pomezia - secondo centro per importanza con oltre sessantamila abitanti e un importante tessuto industriale - il Comune è attualmente retto da un commissario dopo che, lo scorso 31 agosto, era stato sfiduciato il sindaco grillino Adriano Zuccalà, ora diventato consigliere regionale. Arriva commissariato alle elezioni anche il Comune di Rocca di Papa: la sindaca uscente, Veronica Cimino, è caduta a novembre dopo le dimissioni in blocco di dieci consiglieri, di cui sei della minoranza e quattro della maggioranza. A Velletri, sono cinque i candidati alla carica di primo cittadino, con l'uscente Orlando Pocci (centrosinistra), vedersela tra gli altri con l'ex sindaco Fausto Servadio e con Ascanio Cascella, sostenuto dal centrodestra in ticket con Chiara Ercoli. A Santa Marinella cerca la riconferma Pietro Tidei, ex sindaco di Civitavecchia e padre della consigliera regionale Marietta, che dovrà vedersela in primis con ingegnere Domenico Fiorelli, sostenuto dal centrodestra unito.



IL VADEMECUM

Le elezioni si terranno domenica 14 (dalle 7 alle 23) e lunedì 15 maggio (dalle 7 alle 15). Gli eventuali ballottaggi (nei sette comuni con più di 15 mila abitanti) si terranno invece il 28 e 29 maggio, con gli stessi orari. Per la prima volta voteranno con il doppio turno i cittadini di San Cesareo e Valmontone, che hanno recentemente superato la soglia dei 15 mila abitanti. Nei Comuni con meno di 15 mila abitanti sarà eletto sindaco semplicemente chi ottiene più voti. Nelle città più grandi, se nessuno sfidante alla carica di primo cittadino ottiene il 50 per cento più uno, ovvero la maggioranza assoluta, allora si va al ballottaggio tra i due più votati. Nelle elezioni amministrative, per i Comuni con più di 15 mila abitanti, è possibile il voto disgiunto, ovvero si può barrare il nome di un candidato sindaco e mettere una X anche su una lista che non lo appoggia e sostiene un diverso aspirante sindaco. Non è ammesso il voto disgiunto, invece, nelle cittadine più piccole.