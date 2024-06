Mercoledì 12 Giugno 2024, 06:53

Dal 1979, anno delle prime elezioni a suffragio universale diretto, a oggi è la prima europarlamentare proveniente da Viterbo. Antonella Sberna, classe 1982, è entrata giovanissima in consiglio comunale nel capoluogo viterbese dove è stata anche assessore alle Politiche sociali. Oggi, è “consigliere anziano” di Palazzo dei Priori proprio per l’esperienza maturata. Nel corso dell’attività politica, durante la campagna elettorale del 2013, incontra il marito, Daniele Sabatini, oggi capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale del Lazio. A questa tornata elettorale è arrivata come esponente di punta dell’area di Fratelli d’Italia che faceva riferimento al compianto Andrea Augello e che oggi è portata avanti dalla vicepresidente della Giunta regionale, Roberta Angeilli, ma sostenuta anche da pezzi del gruppo meloniano, come Nicola Procaccini, tanto che la Sberna, in provincia di Latina ha raccolto oltre 9mila voti di preferenza mentre in provincia di Roma ne ha ottenuti oltre 16mila. Nella sua provincia, ha ottenuto 17.474 preferenze risultando la più votata dopo il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (22mila voti).

