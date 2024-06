Domenica 9 Giugno 2024, 06:55

Dal liceo poco onorevolmente balzato alle cronache per la “lista delle conquiste” arriva invece una lezione di senso civico: al Visconti infatti due giovanissimi professori hanno deciso di coprire il buco lasciato da alcuni scrutatori che avevano fatto perdere le proprie tracce e non si erano presentanti. E così lunedì, dopo una nottata insonne o quasi, i due insegnanti magari si presenteranno in classe per fare lezione: sapendo però di aver fatto il proprio dovere fino in fondo. Una toppa che ha evitato di bloccare il seggio scelto da molte televisioni straniere per raccontare il voto a Roma (insomma, non sarebbe stata una bella figura).

LA CODA

In tutti o quasi i seggi capitolini, tra riserve richiamate di corsa e giri di telefonate, si è riusciti a coprire le assenze dovute agli scrutatori lavativi prima dell’apertura dei seggi. A complicare le cose questa volta c’era anche il voto di sabato (alle scorse elezioni europee i seggi aprirono di domenica) che ha ridotto di molto le ore a disposizione dei presidenti per correre ai ripari. E così davanti al seggio 1702 di via della Palombella (dietro il Pantheon) nel primo pomeriggio si è formata una lunga coda, tanto che alla fine aprirà solo alle 17.25. A differenza dei turisti, però, queste persone avevano tutte la scheda elettorale in mano. «Lo scriva, la prego, che a due cittadini è stato impedito di esercitare il proprio diritto di voto», dichiara un uomo, da oltre un’ora in attesa di entrare insieme alla moglie. «Dobbiamo partire, siamo qui dalle 15 ma nessuno sa darci alcuna informazione». A poca distanza, tre studentesse hanno deciso di presentarsi insieme per il loro primo voto (partito però decisamente in salita) e ingannano l’attesa chiacchierando. E spesso a rimetterci sono gli anziani, che rimangono in attesa sotto il sole cocente, oppure dentro i plessi, dove pure la situazione non è migliore. Un uomo prova a insistere: «Io ho una disabilità, davvero devo aspettare qui?».

«Poi non ci lamentiamo della scarsa affluenza», afferma sconsolato un uomo mentre va via senza votare. Quasi insieme arrivano l’ultimo segretario del Pci, Achille Occhetto («nessun problema», afferma all’uscita) e uno dei volti televisivi della destra, l’ex deputato Italo Bocchino, cui tocca un seggio più “ritardatario”: e così finisce per aspettare.

In via del Lavatore, a poca distanza dalla fontana di Trevi, madre e figlia hanno deciso di dare entrambe la disponibilità come scrutatrici: la seconda studia a Bolzano ed è tornata per votare. E così ha passato anche un fine settimana tra schede elettorali e timbri con la madre. Un’altra lezione di senso civico di fronte alle previsioni sull’astensionismo dilagante.

Mentre altrove, a tappare le falle dovute alla mancanza di scrutatori sono stati i dipendenti capitolini a elevata qualificazione (i cosiddetti Eq nel gergo tecnico) che da contratto devono dare la propria disponibilità in caso di elezione. «Anche se in tanti si sono messi in malattia per rimanere a casa», si lascia scappare uno di loro, precettato al seggio. In tutto sono stati circa 1.800 quelli preallertati dal Comune per far fronte alle prevedibili lacune.

LE CARENZE

D’altronde, però, è solo per senso civico (o per dovere) che si sceglie di dare la propria disponibilità. Non certo per la retribuzione: 110 euro per gli scrutatori, 138 per i presidenti. Pochini per il numero di ore richieste e la responsabilità conseguente. Il Campidoglio ha provato a stipulare convenzioni con le università o accrescere il fronte delle riserve ma di fatto per molti (liberi professionisti ma non solo) continua a essere poco conveniente. Nei seggi poi ai problemi di personale si sono aggiunti ritardi del sistema telematico che hanno reso ritardato l’invio dei dati. Tanto il Campidoglio ha deciso di bloccare il sistema dalle 19.30 circa alle 20 per consentire di risolvere il bug. In mattinata invece, gli uffici dell’anagrafe di via Petroselli (già presi d’assalto ieri per il ritiro dei pacchi con le schede dei delegati del Sindaco) erano stati nuovamente “intasati” dai cittadini che all’ultimo momento si erano accorti di aver smarrito la tessera elettorale oppure chiedevano di aggiornare l'indirizzo dopo un cambio di residenza. Anche se già nel pomeriggio il tempo di attesa era sceso a cinque minuti.