Seppur indirettamente, uno dei vincitori delle ultime elezioni europee è il sindaco Roberto Gualtieri. Che ha visto il candidato dem da lui pubblicamente sostenuto, Nicola Zingaretti, arrivare secondo nella circoscrizione Centro, alle spalle della segretaria del Pd Elly Schlein. E questo nonostante una parte dei politici romani abbia spinto anche due sindaci “stranieri” come Dario Nardella (Firenze) e Matteo Ricci (Pesaro). Ma Gualtieri può guardare anche al buon risultato dei dem a Roma, arrivati a due punti percentuali da Fratelli d’Italia (27% contro 29%). Lasciando il vuoto dietro, con il terzo partito in classifica (Avs, peraltro in maggioranza in Comune) a quota 11%.

Ora quindi il Campidoglio può concentrarsi su quello che c’è da fare: in primis, le opere del Pnrr e del Giubileo. I progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza a Roma sono quasi 1.900 (1.894 per la precisione) per un importo di 3,16 miliardi di euro e hanno scadenza nel 2026. I più importanti sono quelli volti a riqualificare una serie di aree periferiche (da Tor Bella Monaca a Corviale). Mentre quelli avviati in previsione del Giubileo sono 547, per un valore complessivo di 3,5 miliardi di euro. Qui il progetto principe resta quello di piazza Pia (la cui scadenza è prevista per l’8 dicembre 2024). Il piano prevede il prolungamento del sottovia in Sassia, così da poter realizzare la pedonalizzazione dell’area tra Castel Sant’Angelo e piazza San Pietro. In questo quadro di opere si inseriscono le partite sullo Stadio della Roma a Pietralata (per cui si attende solo il progetto definitivo dell‘As Roma) e il termovalorizzatore a Santa Palomba. Per questi ultimi si punta a chiudere entro il 2027 (la consiliatura Gualtieri scade invece nel 2026).

I LAVORI

Opere per le quali bisognerà correre parecchio, in considerazione del fatto che i tempi sono molto stretti. E dunque sarà necessario collaborare con Palazzo Chigi e con la Regione, entrambi a guida centrodestra: come peraltro è già avvenuto fino ad ora, fatte salve alcune schermaglie e attacchi da ricondurre però al clima da campagna elettorale. Anche perché queste elezioni hanno confermato (nella Capitale e nel Paese) un bipolarismo di fatto tra Pd e FdI. Chiamati però a Roma, nonostante le differenze, a una collaborazione istituzionale. Per dare un esempio dei benefici, il governatore Francesco Rocca ha annunciato di recente 8mila assunzioni a tempo indeterminato per il biennio 2024-2025: 1.315 proprio per il Giubileo per il quale sono previsti a Roma circa 30 milioni di pellegrini che ovviamente rischiano di gravare sul sistema sanitario.

In questo scenario, però, si inserisce un fattore ulteriore: ossia il risultato di Avs, che alle elezioni europee è risultata come detto la terza forza a Roma. Il partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni in consiglio comunale siede in maggioranza ma per l’Europarlamento ha schierato l’ex sindaco Ignazio Marino. Che, diciamo così, non è rimasto in buoni rapporti con la galassia dem dopo essere stato defenestrato, come noto, con un atto dal notaio dei suoi stessi consiglieri ai tempi della giunta di centrosinistra.

L’IPOTESI

Ora per Avs – che in giunta conta su un solo assessore, Andrea Catarci (Personale) – si pone il dilemma: provare o no a capitalizzare il risultato elettorale, chiedendo una delega in più? Magari a costo di rinunciare al proprio assessore, peraltro in questi giorni al centro di attacchi e polemiche per i problemi al sistema informatico durante le elezioni europee. L’ipotesi sarebbe quella di chiedere a Gualtieri di piazzare al suo posto qualcun altro: si vocifera ad esempio di uno tra quelli che hanno fallito l’accesso a Bruxelles. Chiedendo magari a Gualtieri una delega in più (improbabile invece un secondo assessore). Ipotesi, va detto, che se da un lato sembra trovare qualche conferma negli ambienti di Avs, viene totalmente smentita dai diretti interessati. Mentre il Campidoglio ha sempre fatto filtrare la volontà di non mettere mano alla composizione della giunta.

Gianluca Carini

