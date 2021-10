Gualtieri sindaco di Roma, ecco l'insediamento in Campidoglio: passaggio di consegne con Raggi. Diretta

Giovedì 21 Ottobre 2021, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 11:42

Attesa in piazza del Campidoglio per l'insediamento del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che questa mattina sale a Palazzo Senatorio per il passaggio di consegne con la sindaca uscente Virginia Raggi. All'ingresso di via Sisto IV sono decine i cronisti, sulle scale è stato sistemato il tappeto rosso. L'accesso è sorvegliato dalla polizia locale.

Ore 11.29 Gualtieri e Raggi si affacciano dal balconcino insieme. Il neo sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la sindaca uscente Virginia Raggi si sono affacciati insieme dal balconcino dell'ufficio del sindaco in Campidoglio con vista sui Fori. Richiamato dai fotografi, Gualtieri si è poi affacciato di nuovo da solo per una foto.

Ore 11.08 Applausi per l'ex ministro al suo arrivo che si è fermato a salutare sorridente i presenti, senza rilasciare dichiarazioni. La sindaca uscente Virginia Raggi e il suo successore Roberto Gualtieri si sono affacciati insieme al balconcino dello studio del sindaco con vista Fori Imperiali. Poi Gualtieri si è riaffacciato da solo per salutare i fotografi.