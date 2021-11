Giunta Gualtieri, ecco chi è Ornella Segnalini: assessore ai Lavori pubblici

Ornella Segnalini è la nuova Assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture. Ha 67 anni ed è laureata in Architettura all'Università degli Studi La Sapienza di Roma, è dirigente generale in quiescenza del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e lo scorso 16 aprile è stata nominata commissario straordinario di Governo per il completamento della diga di Pietrarossa in Sicilia.

Al Ministero ha guidato la direzione generale Infrastrutture Stradali. E' stata dirigente dal 2008 al 2010 in ANAS, dal 2010 al 2013 ha presieduto la V sezione del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, occupandosi di strade, gallerie stradali e ferrovie.