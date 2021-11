Giunta Gualtieri, ecco chi è Andrea Catarci: assessore al Decentramento e alla Roma dei 15 minuti

Andrea Catarci è stato nominato assessore al Decentramento, alla Partecipazione e alla Roma dei 15 minuti. Fino ll'ultimo era dato in pole per la delega al Patrimonio e alle Politiche Abitative. Sarà invece colui che dovrà concretizzare alcuni dei punti chiave della campagna elettorale di Roberto Gualtieri: più potere ai Municipi e messa in campo delle politiche per rendere la Capitale più vicina ai suoi abitanti, più accessibile e vivibile.

Nato a Roma nel 1969, è stato presidente del Municipio VIII dal 2006 al 2016 (fino al 2013 era XI), prima di passare la mano ad Amedeo Ciaccheri. Laureato in Scienze Politiche, prima dell'impegno amministrativo si è occupato di turismo, servizi alle imprese, ristorazione ed edilizia. Dismessi i panni di minisindaco, si è dedicato alla ricerca e alla formazione con il ruolo di vicepresidente della scuola universitaria per la formazione politica "Polis" alla Link Campus University.