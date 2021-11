Giunta Gualtieri, chi è Claudia Pratelli: assessore alla Scuola

Da poco quarantenne, natali senesi ma a Roma da quando aveva 18 anni, Claudia Pratelli (Roma Futura) è stata scelta da Roberto Gualtieri per guidare l’assessorato alla Scuola. Le stesse deleghe le ha avute, nella precedente consiliatura, nella giunta del III Municipio. Proprio nella Capitale, Pratelli si è laureata in Sociologia alla Sapienza, dove per anni è stata anche ricercatrice precaria.

Tra le altre esperienze il ruolo di responsabile scuola università e ricerca di Sinistra italiana, attivista nella federazione dei lavoratori della conoscenza (Flc) della Cgil. Di sé racconta: «Da sempre mi impegno e mi appassiono di scuola, università e ricerca nelle associazioni, nei movimenti, nel sindacato». In prima linea contro il precariato, soprattutto nel campo delle ricerca, in campagna elettorale è stata appoggiata anche dall’ex ministro ed economista, Fabrizio Barca.