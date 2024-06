Mercoledì 5 Giugno 2024, 06:40

Poco più di 2.700 uffici elettorali di sezione da comporre: un presidente, quattro scrutatori e un segretario, di solito scelto dal presidente. Per la precisione, a Roma 6 i seggi per le università per il voto dei fuorisede (tutti alla Sapienza), 91 per i cittadini italiani residenti all’estero (tutti nella scuola Giovanbattista Vico a piazzale degli Eroi) e poi le 2.600 sezioni “ordinarie” che includono anche le 212 sezioni “speciali”, cioè quelle, chiamate in modo popolare i “seggi volanti”, divise in 30 sezioni per gli ospedali, 31 per le case di cura, 143 per le cliniche e 8 per le case circondariali.

Ed è corsa contro il tempo per coprire tutti questi posti: servono 2.697 presidenti, altrettanti segretari e la bellezza di 10.788 scrutatori. Un esercito senza il quale i seggi non posso essere formati e, quindi, aprire. Poi, ci sono i rappresentanti di lista (formalmente uno per ogni partito per ogni seggio elettorale) e i rappresentanti del sindaco (uno per gruppo di sezioni). La prima linea della macchina elettorale è questa.

I componenti dell’ufficio elettorale di sezione (presidente, segretario e scrutatori) come i rappresentanti di lista sono tutti pubblici ufficiali, durante le diverse fasi delle operazioni di voto e spoglio.

COMPENSI

Mentre i rappresentanti di lista sono volontari e non percepiscono compensi dallo Stato, presidenti, segretari e scrutatori vengono pagati in ragione del numero delle elezioni che si svolgono in concomitanza. A Roma ci sono solo le elezioni europee, quindi il compenso per un presidente di seggio è di 138 euro. Segretario e scrutatori, invece, percepiranno 110 euro e 40 centesimi.

In quei paesi della provincia dove, invece, si tengono anche elezioni comunali e quindi ci sono più schede elettorali, il compenso sale. Con 2 schede (europee e comunali) il presidente prende 209 euro e 50 centesimi e scrutatori e segretario 163 euro.

VOTO E SCRUTINIO

Le operazioni di voto inizieranno alle ore 15 di sabato: una novità per l’Italia dove siamo abituati a votare la domenica e, al massimo, il lunedì quando si vota su due giorni. Questa volta, il voto parte di sabato. E, quindi i seggi dovranno essere riuniti già dalle 9 di sabato mattina per predisporre i locali dove si recheranno gli elettori.

Lo scrutinio per le europee inizierà subito dopo la conclusione delle operazioni di voto che è fissata per le ore 23 della domenica sera. Per quanto riguarda il voto degli italiani residenti all’estero, nelle 91 sezioni allestite alla Vico arriveranno i plichi, inviati dalle ambasciate d’Italia nei vari paesi Ue, contenenti le schede che i nostri connazionali hanno votato nei loro paesi di residenza. Alle 23, questi plichi saranno aperti e lo spoglio inizierà in sincrono con le sezioni ordinarie.

SUPPLENTI

Il voto di sabato riduce anche lo “spazio di manovra” per coprire le assenze dei componenti dei seggi. Con il voto la domenica, i seggi si riunivano il sabato pomeriggio alle 16. E, quindi, il Comune aveva anche tutta la notte per trovare presidenti e scrutatori per coprire le assenze. Questa volta, invece, le supplenze devono essere trovate fra le 9 di sabato mattina e le 15 di sabato pomeriggio. Per questo, il Campidoglio si è mosso in anticipo. Spiega l’assessore al Personale, Andrea Catarci, che ha competenza anche sul funzionamento della macchina elettorale: «Ci siamo attivati prima. Per i presidenti che dovessero mancare abbiamo già reperito circa 400 cittadini volontari, reclutati grazie alle convenzioni stipulate con le università di Roma e le persone che spontaneamente hanno aderito all'avviso promosso dal Dipartimento. Poi, 550 funzionari comunali, 470 dipendenti e 350 tra istruttori e funzionari della Polizia Locale. In totale, fanno circa 1.800 persone che saranno a disposizione della direzione dei servizi elettorali per coprire le assenze che verranno comunicate dalla corte di appello nella settimana del voto e per le assenze che si presenteranno il sabato mattina all'interno delle sezioni elettorali. Nelle scorse elezioni, le sostituzioni di presidenti furono 1200 circa». Per gli scrutatori che dovessero mancare, si ricorrerà al classico reclutamento in strada.

