Elezioni Roma e Milano, fumata nera sui candidati per il centrodestra Michetti e Racca

Il centrodestra chi candiderà alla carica di sindaco a Roma e Milano alle prossime elezioni amministrative? Mentre sono molti i nomi che circolano in queste ore, da Maurizio Gasparri ed Enrico Michetti per la sfida alla sindaca uscente Virginia Raggi nella Capitale, ad Annarosa Racca (presidente Federfarma) sfidante di Beppe Sala a Milano, alla Camera nel tardo pomeriggio c'è stato un vertice del centrodestra per sciogliere i nodi sulle candidature. Presenti al summit i leader di tutti i partiti della coalizione: Matteo Salvini, Antonio Tajani, Giorgia Meloni, Giovanni Toti, Gaetano Quagliariello di Cambiamo, Maurizio Lupi (Noi per l'Italia) e Antonio De Poli (Udc).

«Nessuna intesa»



«Il centrodestra correrà unito in tutte le città che andranno al voto: sul tavolo ci sono molti profili, alcuni inediti che si sono fatti avanti recentemente. Proprio per questo ci sarà un altro vertice a breve, dopo alcuni approfondimenti sugli aspiranti sindaci più interessanti». Così la nota congiunta del vertice del centrodstra al termine della riunione dei leader.

Nuovo vertice la prossima settimana

il vertice dei leader ha deciso di stringere i tempi nella ricerca dei candidati unitari per le prossime sfide nelle grandi città. Già la prossima settimana - a quanto si apprende - si punta a tenere un nuovo vertice in cui ogni partito proporrà la propria rosa di nomi, una lista da cui scegliere i futuri candidati sindaci. La linea è raggiungere un accordo su nomi 'civici' e non politici.

Salvini: «Sono finalmente usciti diversi nomi di civici»

«Per rispetto di tutti non do giudizi su questo o quel candidato. C'è qualche primario e grande imprenditore che deve dirci se ci sta». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine del vertice del centrodestra. «Sono finalmente usciti diversi nomi di civici. La scelta di allargare alla società civile - prosegue - sta dando i suoi frutti. Quattro o cinque nomi sono emersi che non c'erano. Ognuno si impegnato ad approfondire. Entro poco tempo vedremo di chiudere.

Meloni: «Michetti e Racca sono nomi interessanti come ce ne sono altri»

«Michetti e Racca sono nomi interessanti come ce ne sono altri che sono arrivati. Sicuramente un elemento molto positivo è che il centrodestra riesca ad essere così attrattivo per persone che chiaramente hanno una spiccata autorevolezza. Sono diversi i nomi che ci sono, per cui facciamo le verifiche e procediamo a scegliere il profilo migliore». Lo ha detto Giorgia Meloni al termine del vertice di centrodestra sulle amministrative.

Tajani: « Gasparri nome di prestigio, noi siamo per candidati civici »

«Il centrodestra è unito, mentre la sinistra è divisa - ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, prima di recarsi al vertice del centrodestra -. Avremo candidati unitari in tutta Italia. Maurizio Gasparri certamente è un nome di prestigio. Ma bisogna vedere quali saranno i criteri: se sarà un candidato politico o civico. Per adesso la nostra posizione è quella di avere dei candidati civici, che allarghino i confini del centrodestra. Se poi ci dovessero essere dei candidati di partito ci saranno i candidati di partito».

Racca: « Mia designazione a Milano non ha alcuna concretezza »

«L'ipotesi della mia designazione (a candidato sindaco di Milano ndr), circolata a mezzo stampa, non ha alcuna concretezza, ma rappresenta senz'altro un riconoscimento: non tanto per la mia persona, ma per le farmacie e per tutti i farmacisti della Lombardia, che si sono confermati - più che mai in questa difficile congiuntura pandemica - uno dei punti di riferimento imprescindibili per i cittadini e per le stesse Istituzioni». A dirlo in una nota Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia.

Bernini (FI): «A giugno i nomi dei candidati nelle grandi città »

«Oggi abbiamo il nostro incontro con tutto il centrodestra a Roma per arrivare a una quadra delle candidature, continuo a mantenere la mia ferma volontà di parlare solo di noi, i problemi in casa d'altri se li risolveranno loro, l'importante è che non facciano commenti improvvidi su quello che sta succedendo da noi quando ripeto c'è tanto da spazzare in casa loro». Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, a Bologna per visitare il Centro Agro Alimentare (Caab), rispondendo alle domande dei cronisti. «Vogliamo trovare il giusto candidato per Bologna al più presto, dovrà essere un candidato centrista, capace, competente, è finito il tempo dell'anti-meritocrazia, Bologna merita un sindaco che sappia dove mettere le mani, sappia come lavorare, come valorizzare le infrastrutture, sappia spendere bene il denaro e utilizzare la grande opportunità del Recovery Plan», ha aggiunto Bernini. Su quando verrà indicato il nome del candidato sindaco per il centrodestra Bernini sottolinea di non aver mai indicato una data precisa, «perché non mi piace dire cose che non riesco a mantenere. Credo che sia molto importante definire le grandi città, quindi lo scacchiere si comporrà insieme: quando troveremo un candidato per Roma, Bologna, Milano, Palermo, Torino i nomi verranno annunciati, quindi direi in linea di massima a giugno, quando si definirà la situazione anche per i nostri competitors», ha concluso la senatrice.

