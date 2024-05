Venerdì 31 Maggio 2024, 07:30

Progetti di opere e lavori: 1.894. Gare avviate: 5.201 (un’opera può avere più di una gara). Due numeri che sintetizzano il lavoro che Roma comune, Roma Città Metropolitana, altri soggetti pubblici e privati e altri comuni, stanno portando avanti per sfruttare i fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza, il Pnrr, per il territorio della Capitale. Ma è comunque corsa contro il tempo. Il 30 giugno scade il termine-tagliola: le opere le cui gare non fossero assegnate entro questa data limite perderebbero i finanziamenti.

L’OSSERVATORIO

I dati sono quelli dell’Osservatorio sul Pnrr (e il Giubileo) predisposto dall’Associazione dei Costruttori edili di Roma e provincia, l’Ance Roma-Acer, e sono riferiti solo al settore delle opere e dei lavori non includendo i progetti relativi a beni e servizi, e sono aggiornati ad aprile. A stretto giro, l’Osservatorio renderà noto l’ultimo aggiornamento prima della scadenza finale dei termini di assegnazione degli appalti. Andando più nel dettaglio, come detto le gare avviate - quindi o in fase di aggiudicazione o proprio di affidamento - sono 5.201, un dato che fa segnare un aumento del 18% rispetto alla rilevazione precedente, che era di dicembre 2023. Da un punto di vista economico, queste cinquemila e 200 gare “coprono” i due terzi delle risorse totali rese disponibili dal Piano. Nello specifico, poi, sono quasi 2.600 le gare gestite dai Comuni della provincia che riguardano l’81% delle risorse. Poi, le gare gestite da soggetti pubblici (come la Regione, le Asl, la Soprintendenza, per intendersi) o privati (come fondazioni o partecipate) sono poco meno di 1.800 pari al 78% delle risorse messe a terra. Quelle della Città Metropolitana sono 649 per il 57% delle risorse e, infine, sono 172 le gare partite gestite dal Comune per opere e lavori, che vedono, ad aprile, già impegnato il 65% delle risorse messe a disposizione dal Piano.Alle gare di competenza del Campidoglio, però, vanno aggiunti gli interventi contenuti nel programma “Roma Caput Mundi” che sono sì finanziati dal Pnrr ma devono essere conteggiati nelle tabelle relative alle opere per il Giubileo: si tratta di progetti che ricadono sotto la responsabilità del Sindaco di Roma nella sua veste di Commissario alle opere del Giubileo. Per Caput Mundi risultano assegnati altri 144 progetti infrastrutturali per circa 611 milioni di euro.

ATTUAZIONE

Stando ai dati dell’Osservatorio, ad aprire risultava concluso l’11,1% dei cantieri, il 22,3% di interventi in corso, il 55,1% di gare in corso, cioè in aggiudicazione o in affidamento, e solo l’11,5% di lavori in fase di progettazione. Quelli più indietro sono gli interventi che riguardano la digitalizzazione e l’innovazione, il turismo e la cultura (9 i cantieri aperti). Al contrario, quelli che appaiono decisamente più avanzati, con l’80% dei cantieri in attività, sono quelli sul verde e la transizione ecologica (273 cantieri aperti) sul cui numero, però, incide pesantemente il numero degli interventi legati al superbonus 110%. Nell’elenco delle opere ricadenti sul territorio di Roma e provincia finanziate con i fondi del Pnrr trovano posto interventi di natura diversa: ci sono quelli che vanno sotto la “sostenibilità” e che comprendono una fetta importante delle opere per il trasporto pubblico, la rigenerazione urbana, i rifiuti, i parchi e, ovviamente, le strade. Poi, la cultura che include progetti su biblioteche, turismo, musei e via dicendo; quindi l’inclusione e cioè le scuole, le pari opportunità, lo sport; o l’innovazione che investe la digitalizzazione e l’informatizzazione. A proposito di infrastrutture, ieri in Consiglio comunale è passata una mozione, quindi con un valore non vincolante, per chiedere di spostare la futura fermata della linea C Chiesa Nuova in una posizione «più baricentrica»: una querelle decennale.