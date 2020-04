Coronavirus Roma, Raggi: «Più bici in strada: stiamo lavorando per realizzare altre piste ciclabili»

Nella ripresa, per evitare che le nostre città siano invase dalle auto, stiamo lavorando su alcune direttrici comuni: privilegiare per chi può il trasporto attraverso bici o mezzi dolci come monopattini », è la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a dirlo. «Stiamo lavorando per realizzare rapidamente delle corsie ciclabili , stiamo pensando di dedicare a Roma le controlaterali delle strade grandi alla ciclabilità - ha aggiunto -. Abbiamo chiesto al Governo di riaprire velocemente i negozi di biciclette. Vogliamo incentivare la mobilità dolce anche incentivando l'acquisto di bici elettriche. Dobbiamo scoraggiare il traffico privato perché, pur rimettendo a regime il trasporto pubblico, rischiamo di essere invasi dalle auto».Per quanto riguarda i mezzi pubblici Raggi ha spiegato: «Stiamo programmando dei conta-passeggeri, stiamo lavorando con alcuni operatori telefonici per avere, in maniera anonima, dei dati di traffico e aumentare le corse sulle linee più frequentate».