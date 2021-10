Martedì 19 Ottobre 2021, 00:04

Il Pd “riconquista” la Capitale: la lista più votata della sua coalizione davanti alla civica, Sinistra Civica Ecologista, Roma Futura, Demos e Europa Verde. Al Pd andranno quindi 18 consiglieri: in testa delle preferenze Sabrina Alfonsi (7.031 voti). Insieme siederanno i cinque consiglieri della lista civica con Giorgio Trabucco (897 voti), 2 di Sinistra Civica Ecologista con la maggioranza incassata da Alessandro Luparelli (2.474 voti), 2 di Roma Futura di Giovanni Caudo (4.820 voti) e uno per Demos ed Europa Verde.

Ballottaggio Roma, risultati municipi: Michetti vince solo a Tor Bella Monaca, Gualtieri ribalta il voto in 8 zone

Ecco il nuovo Consiglio

La sindaca penta stellata uscente Virginia Raggi siederà all’opposizione. Tornerà dunque in aula Giulio Cesare come consigliera capitolina e capogruppo di una piccola pattuglia di 5 Stelle con Linda Meleo (1.164 voti), Paolo Ferrara (955 preferenze), e Antonio De Santis (736 voti). Otto invece i seggi del centro destra di Enrico Michetti: 5 a Fratelli d’Italia con Rachele Mussolini in testa (8.264 voti), 2 alla Lega con la maggioranza di Simonetta Matone (4.818), uno a Forza Italia di Marco Di Stefano (2.594 voti).

Infine sei consiglieri per la Lista Calenda che chiude con Valerio Casini il più votato (3.320 voti) seguito da Francesca Leoncini (2.732 voti).

RICONFERMATI

Solo sette i consiglieri riconfermati tra gli uscenti: Svetlana Celli, Giulia Tempesta e Valeria Baglio. All’opposizione seguono Mussolini, Andrea De Priamo, Lavinia Mennuni e Paolo Ferrara.