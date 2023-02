Martedì 14 Febbraio 2023, 20:29 - Ultimo aggiornamento: 20:42

I consiglieri di Fratelli d'Italia fanno filotto. Nel voto nelle 2.602 sezioni elettorali di Roma città per le elezioni regionali del Lazio sono loro ad abbuffarsi di preferenze. Il podio dei più votati della Capitale (quando è stato scrutinato il 96% dei seggi, ne mancano un centinaio) è appannaggio loro.

La palma del recordman di preferenze spetta al consigliere uscente Fabrizio Ghera (che in passato è stato anche assessore comunale): 18.595. A ruota la collega di partito Roberta Angelilli che di voti ne ha incassati 18.169. E se nell'esercito degli aspiranti consiglieri sparsi nelle 17 liste in corsa nel voto di domenica e lunedì scorsi non c'è nessuno che sia rimasto completamente a bocca asciutta (ossia con zero voti in cascina), un paio di loro si è dovuto accontentare di una sola preferenza: si tratta di Angelo Domicini (che correva con la civica di Rocca) e di Patrizia Salvischiani (candidata con il Psi).

I consiglieri regionali più votati a Roma

Per trovare un non-meloniano tra i più votati bisogna scendere nella "classifica" delle preferenze al quinto posto. Detto di Ghera e Angelilli, infatti, il terzo con più preferenze a Roma è Giancarlo Righini (16.208), FdI, seguito dalla collega di partito Marika Rotondi (13.133 preferenze). A questo punto compare il primo dem. Trattasi di Mario Ciarla che con i suoi 11.833 ha superato il suo collega di partito (e assessore regionale uscente) Massimiliano Valeriani (che di voti ne ha incassati 10.461). E qui si chiudono i candidati che sono andati in quadrupla cifra, ossia hanno superato la soglia delle 10mila preferenze.

GLI ALTRI

Nella fila del Pd hanno ottenuti il maggior numero di voti Eleonora Mattia (9.341), Emanuela Droghei (7.439) e Daniele Leodori (6.302). E gli altri partiti? Fuori dal recinto di FdI e Pd troviamo i 5.190 voti raccolti da Marta Bonafoni della civica di Amato. E veniamo quindi alla Lega. Daniele Giannini con i suoi 4.980 voti è il più votato delle liste di Salvini, seguito da Giuseppe "Pino" Cangemi con 4.715. Scendendo nella classifica degli "altri" troviamo poi Claudio Marotta dei Verdi (4.691 preferenze), Luciano Nobili di Azione (4.090), e poi Donatella Bianchi candidata presidente e capolista di M5S con 4.047. Infine due forzisti: Simone Foglio e Giorgio Simeoni, candidati di Forza Italia che alle urne hanno racimolato rispettivamente 2.847 e 2.749 voti.