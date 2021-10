Mercoledì 6 Ottobre 2021, 00:52

Ritorni ed abbandoni. La nuova storia che le ultime amministrative scrivono per Roma passa per una narrazione: gli elettori hanno scelto il “simbolo” e dunque la lista a svantaggio delle preferenze. Ma i voti si contano comunque perché servono a comporre la nuova Assemblea Capitolina. E così - quale che sarà il risultato del ballottaggio per l’elezione del sindaco - in aula entreranno sempre 48 consiglieri.

Elezioni Roma, M5S sconfitto anche nei municipi: al ballottaggio soltanto a Tor Bella Monaca

Roma, i consiglieri più votati

Molti di loro non sono alla prima esperienza, altri le esperienze le hanno maturate nei Municipi o anche in Regione. Di certo la maggior parte dei candidati M5s, consiglieri e assessori uscenti, diventano meteore. La candidata più votata a Roma (ben 6.522 voti) è stata per Fratelli d’Italia Rachele Mussolini già consigliera uscente d’opposizione. Dietro di lei c’è Maurizio Veloccia (Pd) già consigliere e poi presidente dell’XI Municipio, oggi vice capo di gabinetto del Governatore Nicola Zingaretti, eletto con 5.250 preferenze.

Il podio

La medaglia di bronzo va a Sabrina Alfonsi presidente uscente del I Municipio che strappa via anche lei più di 5 mila preferenze. A seguire i più votati fanno parte della squadra di FdI: Giovanni Quarzo e Francesca Barbato, eletti nel 2008 nella maggioranza dell’allora sindaco Alemanno, tornano in Aula con 5.072 e 4.745 voti. Ma per ogni vittoria non mancano le sconfitte.

Gli altri

Quello che Roma conobbe nel 2016 come “mister preferenze” - più di 6 mila - resta fuori dall’Assemblea. Marcello De Vito, ex M5s e ora candidato con Forza Italia, non arriva a 400 voti. E se con Carlo Calenda entrerà in consiglio l’ideatrice della sua lista civica - la broker Flavia De Gregorio - il M5s registra una débacle. La più votata è l’ex assessora ai Lavori Pubblici Linda Meleo (921 voti) mentre altri volti di punta della giunta Raggi diventano meteore. Andrea Coia ex assessore al Commercio si ferma a 167 voti, Veronica Mammì, ormai ex responsabile della Scuola, a 235, Pietro Calabrese “numero uno” dei Trasporti arriva a 360 voti. Da stelle a stelle cadenti il passo è stato breve.