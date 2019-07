Carabiniere ucciso a Roma, Raggi: mancano 2.000 agenti e ne servirebbero di più

Roma è sotto choc per l'omicidio del carabiniere 35enne, accoltellato nella notte mentre fermava due ladri nel quartiere Prati, e la sindaca Vinrginia Raggi lancia l'allarme, ospite ad Agorà: «Per quanto riguarda la mia polizia locale, cerchiamo di presidiare il territorio in ogni modo. Ma dobbiamo essere molto concreti: a Roma Capitale mancano ancora 2000 agenti e forse non saranno nemmeno sufficienti » .



Un grido di aiuto, quello della sindaca: « Abbiamo necessità di aumentare le forze di polizia. Non ci occupiamo di sicurezza, ma facciamo anche questo, dando supporto a tutte le forze dell'ordine. I numeri che ci restituisce la questura non parlano di un'assenza di sicurezza in questa città, poi fatti come questo ci gettano nel baratro».