Giovedì 13 Giugno 2024, 04:40

Due alti dirigenti del Campidoglio, Gianluca Viggiano, vicesegretario generale vicario, e Angelo Ottavianelli, direttore del Personale ma, soprattutto, per un decennio, 2008-2017, a capo dell’Anagrafe e dei servizi elettorali del Comune e considerato un’autorità a livello nazionale su procedure e normative: a loro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha affidato l’inchiesta interna del Campidoglio sul caos elezioni europee. I due dirigenti capitolini saranno sotto la supervisione di un esperto esterno all’Amministrazione capitolina, l’ingegner Luca Ventura, dirigente dell’Area Protezione tecnica dei servizi e dei sistemi dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

LA NOTA

La decisione di Gualtieri è stata formalizzata ieri e resa pubblica con una nota: «Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l’ordinanza che istituisce la Commissione per analizzare e valutare i disservizi informatici e organizzativi che si sono verificati durante la fase di comunicazione ufficiosa dei dati al Ministero dell’Interno, seguita alle operazioni di voto per le ultime Elezioni Europee», si legge nel testo. Nel mirino, quindi, eventuali malfunzionamenti di fornitori esterni al Comune e il lavoro svolto dai dirigenti capitolini negli ultimi mesi.

DIECI GIORNI

«La Commissione verificherà la corretta implementazione e gestione del sistema informativo rispetto a quanto previsto dal contratto, la documentazione di progetto e di tutti gli atti e verbali sugli stati di avanzamento delle attività, esiti di conformità e collaudo delle componenti applicative. Inoltre, valuterà le modalità organizzative degli uffici e le problematiche dovute al sistema informativo all’origine dei disservizi. Entro 10 giorni dovrà essere consegnato al Sindaco un primo report e, entro 30 giorni, arriveranno i risultati completi attraverso una relazione dettagliata».

IL CASO

Il caos è scoppiato quando il sistema informatico del Campidoglio, usato dai messi comunali nei seggi elettorali, è andato in tilt impedendo, quindi, la registrazione corretta dei risultati dello scrutinio e l’inserimento di questi dati nel circuito nazionale. Anche se, come il Comune ripete da quando è scoppiato il caso, «non c'è stato alcun ritardo o anomalia nella trasmissione dei dati elettorali ai fini della proclamazione ufficiale degli eletti, che avverrà nei tempi previsti. L'unico ritardo, di 12 ore e causato dal bug, ha riguardato l'indicazione provvisoria e senza valore legale dei risultati sul sito del ministero dell'Interno».

ALLA FIERA DI ROMA

Intanto, però, le operazioni di secondo livello, quelle che iniziano all’ufficio elettorale centrale, stanno andando avanti: il caos della notte fra domenica e lunedì ha comunque avuto delle conseguenze sulla registrazione dei dati. Al netto dell’anomalo numero di schede nulle - alle europee l’1,7%, alle regionali l’1,6% che corrisponde a più di 4mila schede nulle in più - i rappresentanti dei partiti al seggio centrale alla Fiera di Roma adesso stanno riesaminando le schede contestate e provvisoriamente assegnate. Ma ci sono anche altri problemi: in alcune sezioni, i rappresentanti di lista dei partiti avevano segnato come definitivi alcuni dati che, poi, non corrispondono a quelli riportati su Eligendo, il sito ufficiale del Ministero dell’Interno. Come spiegano però dai vari partiti, si tratta di episodi a macchia di leopardo, senza nessuno schema evidente per far prevalere un partito o un candidato al posto di un altro. Insomma, probabilmente meri errori di trascrizione di qualche dato. Un esempio, in una sezione di Monteverde, sono indicata ben 189 schede bianche su poco più di 500 votanti. Una percentuale, quasi il 38%, inverosimile. Ma questo tipo di anomalie saranno viste nei prossimi giorni.