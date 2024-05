Sabato 18 Maggio 2024, 06:31

Il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, lascia la Lega e passa a Forza Italia. Da mesi era nota nei corridoi della Pisana la freddezza fra la Lega e Cangemi. Ora, è stata trovata l'intesa tra l'ormai ex consigliere della Lega e il partito guidato da Antonio Tajani. Il suo addio segue quello del collega Angelo Tripodi, anche lui passato a Forza Italia, facendo segnare un pesante smottamento interno del gruppo dei salviniani nel Lazio. L’annuncio ufficiale arriverà lunedì prossimo in una conferenza stampa che si terrà presso la sede del partito in piazza San Lorenzo in Lucina a Roma. Alla presentazione sono previsti gli interventi del presidente di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e dei dirigenti regionali e locali del partito. Cangemi, scontento delle tensioni interne che la Lega sta attraversando sul territorio, ha declinato l'invito a candidarsi alle elezioni europee, nonostante fosse spinto dal leader Matteo Salvini e dal sottosegretario Claudio Durigon.

AZZURRI A 7 CONSIGLIERI

Con il suo approdo, il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale si rafforza ulteriormente, con delle possibili ricadute anche in ottica di futuro rimpasto di giunta. Forza Italia, infatti, passa da 6 a 7 consiglieri, a cui si aggiunge Nazareno Neri, in virtù dell’intergruppo siglato il 27 dicembre con Noi Moderati: numericamente è già il secondo partito davanti alla Lega (1) e dietro Fratelli d'Italia (22). Mentre la Lega resta con la sola consigliere Laura Cartginese, candidata alle prossime elezioni europee. A questo punto, con il partito di Salvini quasi esautorato, Forza Italia potrebbe rivendicare un'altra rappresentanza in giunta ai danni di un assessore della Lega: tra Simona Renata Baldassarre o Pasquale Ciacciarelli.

