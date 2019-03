Campidoglio, cambiano i revisori dei conti: arriva Caldarelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre Virginia Raggi non ha ancora sciolto le riserve sul rimpasto di giunta (da un mese e mezzo manca l'assessore all'Ambiente) e sui nuovi vertici dell'Ama, in Campidoglio cambiano i Revisori dei conti: al posto di Federica Tiezzi, la Prefettura di Roma ha nominato Gianluca Cardarelli presidente dell'Organo di revisione-economico finanziaria del Comune. Nel triennio 2019-2021, lo affiancheranno Giuseppe Alivernini e Maria Antonietta Rea. La nomina, che secondo la legge avviene per sorteggio, è appena stata ratificata all'amministrazione di Palazzo Senatorio.Caldarelli, romano, classe 1967, passione per il nuoto (ha il tesserino da istruttore della Fin), ha una solida esperienza nella pubblica amministrazione come consulente economico e con svariati incarichi in collegi sindacali e organismi indipendenti di valutazione, è anche iscritto all'albo dei segretari comunali. Ha collaborato con l'Anci Lazio e ha ricoperto il ruolo di "guardiano" dei conti in decine di comuni, soprattutto nella provincia di Roma e nel Lazio, da Aprilia a Tarquinia, Braciano, Nettuno, fino a Civitavecchia, dove è componente dell'organo di valutazione dal 2017. Ora la sfida più difficile, tenere d'occhio i conti traballanti della Capitale.