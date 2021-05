Bertolaso: «Non mi candido a sindaco di Roma. Se ne facciano tutti una ragione»

Guido Bertolaso non si candida a sindaco di Roma: la conferma arriva da un suo post pubblicato poco fa su Facebook: «Leggo su giornali questa mattina di virgolettati che non mi appartengono. Sono stato chiaro e l'ho ripetuto in ogni modo. Io non mi candido. Se ne facciano tutti una ragione».

Il post su Facebook

Leggo su giornali questa mattina di virgolettati che non mi appartengono. Sono stato chiaro e l’ho ripetuto in ogni modo. IO NON MI CANDIDO. Se ne facciano tutti una ragione. Pubblicato da Guido Bertolaso su Martedì 11 maggio 2021

