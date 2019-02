Ancora guai sul tema dei bandi di gara per il Campidoglio. Stavolta a finire nella burrasca il bando per il recupero di animali selvatici. I veterinari di Pet In Time 24, società specializzata nel recupero e nel soccorso agli animali feriti o malati, hanno scritto alal sindaca Virginia Raggi: chiedono chiarimenti sull'affidamento del servizio di gestione delle emergenze riguardanti fauna selvatica, esotica, sinantropica e animali d'affezione non convenzionali feriti o in difficoltà nel territorio di Roma Capitale.



Nella lettera la società sostiene di essersi «regolarmente aggiudicata l'appalto in via provvisoria nel mese di dicembre 2018», ma che la stessa gara «è stata revocata per la seconda volta in autotutela dall'amministrazione comunale per motivazioni che vorremmo conoscere».



«Chiediamo le reali cause ed il perché la stessa è stata indetta per la seconda volta, con aggravio di costi e tempi di lavoro, visto il precedente annullamento del 2017», aggiunge la società, che annuncia di voler fare ricorso al Tar del Lazio contro la revoca della gara. Intanto i veterinari chiedono chiarimenti su quale ente dovrà occuparsi del servizio nel prossimo futuro, e di chi è la competenza amministrativa per la risoluzione del problema.



Nel frattempo da dicembre, certi dell'aggiudicazione della gara, i membri della società hanno iniziato a svolgere il servizio riguardante fauna selvatica e animali d'affezione non convenzionali, prestando soccorso anche ad alcuni «pappagalli prelevati durante lo sgombero Casamonica», e due volpi ferite

