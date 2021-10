Ballottaggio Roma, Gualtieri e Michetti: dal Green pass ai rifiuti, il confronto tv in diretta

Giovedì 14 Ottobre 2021, 20:49 - Ultimo aggiornamento: 21:05

L'ultimo confronto tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri, i due candidati sindaco in corsa per la conquista di Roma al ballotaggio di domenica e lunedì, è in corso su Sky. Tempi stretti, stesse domande per entrambi, ecco l'occasione per i due candidati per esporre i rispettivi programmi in vista dell'apertura delle urne.

Domani scatta il Green Pass nei luoghi di lavoro, con crescenti tensioni. Condividete questa misura?

Michetti: "Ho fatto il vaccino. Dobbiamo riflettere però sul Green Pass sui luoghi di lavoro"

Gualtieri: "Serve per far ripartire l'Italia. Bisogna dare un messaggio di fiducia nella scienza, nei vaccini. Il Green Pass serve, il governo ha fatto bene ad adottarlo, anche sul lavoro"

Come evitare che la Capitale finisca ancora in mano dei violenti? Sarete alla manifestazione?

Gualtieri: "Sarò alla manifestazione. Sono stato alla sede della Cgil, ho visto le violenze degli squadristi e forze neofasciste. Trovo incredibile che in queste ore si ascoltino versioni secondo cui il problema sono state le forze dell'ordine anziché i contestatori"

Michetti: "Ricordo quando entrarono i carri armati a Budapest, il partito comunista stava dalla parte degli oppressori, noi eravamo per gli oppressi. La condanna deve essere contro tutti i totalitarismi, tutto ciò che priva la libertà"

Come convincere il 51% di persone che non ha votato?

Gualtieri: "La bassa affluenza è un brutto segnale, è segno della scarsa fiducia nella politica, che ha dimenticato la questione della partecipazione, dell'allargamento a forze sociali e civiche, a cui noi vogliamo restituire la voce"

Perché gli elettori di Calenda e Raggi dovrebbero votare per voi?

«Perché elettori Calenda e Raggi dovrebbero votare per me? Sono contento che sia Calenda, sia Conte e altri esponenti del M5s hanno detto che voteranno per me - ha detto Gualtieri - . C'è una maggiore consonanza» su diversi temi «incluso l'antifascismo, sostenuto anche dalla Democrazia Cristiana che non avrebbe mai messo casapound nelle sue liste. Io umilmente chiedo il voto a tutti i romani», l'affondo all'avversario che ha sottolineato di aver avuto una sola tessera, quella della Dc. «Mi sembra strano che si facciano queste differenze tra fascismo e comunismo. Gualtieri ha candidato persone dei centro sociali, lezioni su queste cose non ne può dare», ha affermato Michetti.

Come e in quanto tempo pensate di risolvere il problema dei rifiuti a Roma?

Michetti: "Tolleranza zero contro tutto ciò che deturpa il patrimonio arboreo. Sui rifiuti dobbiamo fare gli impianti, la cui pianificazione sarà attivata immediatamente"

Gualtieri: "Serve una pulizia immediata della città. Dopo 6 mesi si vedranno i primi cambiamenti. Poi bisogna attivare gli impianti, che saranno moderni. Inizieremo subito a farli"

Come pensate di convincere i cinghiali a lasciare le strade di Roma? Da lunedì uno di voi due sarà il sindaco di questa città e dovrà vedersela con loro..

Gualtieri: "Il problema è complesso. Vanno realizzate politiche di contenimento e anche di abbattimento, in sinergia con la Regione. Attiverò un tavolo col Lazio per attivare tali politiche. Ma è evidente che il problema dipende dai rifiuti, quindi pulizia della città, la priorità numero uno per Roma"

Michetti: "Le strade vanno lavate. L'igiene urbana deve essere paragonata a quella delle grandi Capitali europee, quindi ci sarà ciclicità degli interventi. Si può fare con delle forme di incentivo, il comportamento virtuoso deve essere gratificato"

Ogni mattina un romano si sveglia e sa che spostarsi a Roma sarà un incubo: in auto, in metro, in tram, in autobus, in bici….Mi dice in un minuto come pensa di cambiare la vita dei romani?

Michetti: "Serve la cura del ferro e interventi sulle metropolitane. E la mobilità dei monopattini deve essere regolamentata. C'è bisogno di rispetto delle regole, sennò la città diventa in completo abbandono"

Gualtieri: "Bisogna potenziare il sistema. Servono corridoi della mobilità e lavoreremo con l'app integrata per rendere interconnessi tutti i mezzi di trasporto pubblico"

Come pensate di cambiare Roma con i soldi del Recovery? Mi dice un progetto da presentare?